Gómez Villamandos es reelegido rector con el 59,81% de los votos emitidos

El actual rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, catedrático de Anatomía Patológica y Anatomía Patológica Comparadas de la Facultad de Veterinaria, volvió ayer a ser reelegido para un nuevo mandato de cuatro años en el Rectorado con un 59,81 por ciento de votos emitidos a su favor, que suben hasta un 70,31%, aplicando la ponderación por sectores, mientras que un 40,19% fueron votos en blanco. La participación apenas rozó el 13,56% de los más 18.000 electores llamados a votar, solo comparable a la de hace 8 años, cuando también hubo un solo candidato, José Manuel Roldán Nogueras, que obtuvo un 15% de participación. Votaron 2.563 universitarios, entre profesores, alumnos y personal de administración y servicios. José Carlos Gómez Villamandos, que fue aplaudido al llegar anoche al salón Mudéjar del Rectorado, donde se contabilizaba el escrutinio, dijo tras conocer los resultados que había obtenido un gran apoyo del profesorado y el PAS, «muy superior al que obtuvimos en el 2014», pero en cuanto a los estudiantes «sí se observa una gran disparidad entre los centros y tendremos que ver con los equipos directivos de los centros qué ha llevado a este resultado». Algunos votos nulos en algunas facultades «eran por temas de horarios, de asignaturas llave, y ahí el estudiante ejerce un derecho de réplica o de queja, que es más que legítimo».

El ya rector electo manifestó que se sentía satisfecho de haber llevado a cabo una campaña electoral, pese a haber sido único candidato, porque «es un periodo donde se reflexiona y el que va a seguir gobernando tiene un contacto muy directo durante ese periodo». Y añadió: «Yo me alegro de haberme parado durante este mes y haber hablado de futuro».

Gómez Villamandos votó a las 11.00 de la mañana, acompañado por miembros de su actual equipo de gobierno, y señaló que en los próximos cuatro años seguirá trabajando «por la consolidación del empleo, la promoción del personal y dedicar más recursos a la investigación, a la docencia, a la transferencia y a atender de forma especial a las infraestructuras, que posiblemente haya sido lo que menos hemos atendido». El catedrático de Veterinaria dijo que mientras que en otras universidades, en los procesos de elección de rectores, está habiendo alternativas, «en nuestro caso no lo ha habido» y eso es fruto, manifestó, «sobre todo de que hemos conseguido crear un clima de convivencia adecuado, que es fundamental para el desarrollo de cualquier institución».

UN 70.3% DE APOYO PONDERADO / Desde la UCO se insistió mucho anoche, no obstante, en que los resultados deben conocerse según la ponderación por sectores que establecen los estatutos de la UCO. Según esto, el apoyo al rector subiría hasta el 70,31% de los votos emitidos. Según la poderación, Gómez Villamandos logra el apoyo del 79,06 % de profesores doctores de los cuerpos docentes universitarios (A1); el 74,39% de profesores contratados doctores y profesores colaboradores con Doctorado (A2); el 79,04% de profesores no doctores y contratados sin vinculación permanente (B) y el 67,62% del personal de administración y servicios (C). En relación al voto del alumnado, apoyaron al candidato con un 43,69% de los votos emitidos y una participación del 7.3%.