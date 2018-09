El Gobierno retoma los estudios para extender el cercanías a la provincia

Lo que sucede en Córdoba no es ni normal. Todos contra todos. Todos contra el progreso. Tres años parado el Metrotrén, por causas semi-inventadas, y el objetivo de que el PP no se atribuya la creación de las cercanías que vertebrará las comunicaciones de la Capital. (Villarrubia y Alcolea son barrios de Córdoba) La dirigente del Aytº del más pequeño, casi no se puede llamar pueblo por su pírrica población, -y no por eso nos es menos querido -, emula a Penélope para destruir lo hecho, y demorar, más, la entrada en servicio del Metrotrén. Opina que ponerlo en marcha significa parar el proyecto de ampliación para la Provincia: desde Palma del Rio a Villa del Rio. Afirma, y no se entiende, que el Sr. Ábalos la haya consultado, a pesar de ser la dirigente del núcleo de población más pequeño de los que quedarían beneficiados, y no se haya dirigido a los de Palma o Villa del Rio que, aparte de ser origen y destino, o viceversa, sus poblaciones, zonas de influencia, y nº de usuarios, harían el cálculo más exacto, tanto de servicio como de viabilidad económica, parámetros confirmados y desestimados, con anterioridad. Sª Sierra Luque: me parece muy, muy, muy mal. y tremendamente egoísta, su actitud. No sé a qué partido pertenecerá, pero seguro que es, o se alinea con los intereses de los que vienen impidiendo la inauguración. Otra cortapisa, otro invento, otro palo en la rueda que introduce. Protéstele por el Bye Pass que aísla a Córdoba y deja de ser el centro del AVE en Andalucía, a pesar de ser el geográfico, trasladándolo a Sevilla. Cómo no. Pero Señora, Vd. no se atreverá