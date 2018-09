El gobierno local ve "normal" que Tanatorios de Córdoba se querelle contra el tanatorio público

El gobierno municipal enmarca dentro de "la normalidad" el hecho de que la empresa privada Tanatorios de Córdoba haya anunciado su intención de querellarse contra el Ayuntamiento de Córdoba por su intención de construir un tanatorio público en el cementerio de San Rafael, para lo que ya cuenta con licencia urbanística. El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, ha indicado que recursos "se presentan todos los días" y que entran en "la normalidad" de las relaciones entre la Administración local y sus administrados. El concejal socialista ha asegurado que es algo que al equipo de gobierno "no le preocupa", si bien ha recordado que no es "jurista" por lo que no puede entrar en la cuestión que defiende Tanatorios de Córdoba de si el Ayuntamiento ejercería o no una competencia ilegal contra el sector funerario privado con la apertura de un segundo tanatorio municipal.

Sobre este asunto, Emilio Aumente ha defendido el proceso seguido por la Gerencia Municipal de Urbanismo para la concesión de esta licencia y asegura que se ha hecho "como toda la vida de dios" y que no ha habido cambios respecto a otras concesiones. El teniente de alcalde de Presidencia ha lamentado que estos días se estén diciendo --en alusión a las críticas vertidas desde el grupo municipal del PP-- y escribiendo cosas que no son verdad, ya que los permisos urbanísticos siempre los firma el presidente de la GMU, actualmente Pedro García, y que luego van a las comisiones informativas o comisiones de licencias. Aumente ha explicado que como durante el mes de agosto no se celebran estas reuniones, a las que acuden los miembros del consejo rector del organismo municipal, se ha tramitado esta licencia por resolución y se llevará a la primera comisión que se celebre en septiembre. "No hay ninguna novedad respecto a otro año", ha dicho Aumente.

El gobierno local no ha comunicado de momento cuándo continuará con el procedimiento, una vez que ya cuentan con licencia urbanística para el nuevo tanatorio público. La presidenta de Cecosam, la socialista Mar Téllez, no se incorporará hasta la semana próxima, que es cuando se espera que haya novedades sobre este proyecto, que dispone también de un proyecto arquitectónico firmado por Rafael Castelló.