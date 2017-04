El gobierno local plantea llevar al Tribunal de Cuentas la cesión gratuita del CEFC

El gobierno local estudia llevar al Tribunal de Cuentas la cesión supuestamente gratuita del antiguo pabellón de Cajasur ubicado en el Parque Joyero al Ayuntamiento, cuando gobernaba aún el PP. El teniente alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, aseguró ayer durante su comparecencia en el Pleno sobre el parón en las obras del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de Córdoba (CEFC), que solicitó el PP, que no se trató de una cesión gratuita sino «onerosa» y cifró en 1,6 millones de euros el gasto que este edificio ha supuesto a las arcas municipales desde marzo del 2012 hasta marzo de 2017 (entre el IBI que se ha dejado de percibir al pasar a titularidad municipal el pabellón y los gastos de comunidad). Aumente acusó al PP de cerrar esta operación y adjudicar este proceso «con prisas» por motivos electorales. Fuentes del PP resaltaron, fuera de Pleno, que la Intervención ya llevó un reparo sobre el CEFC a la Cámara de Cuentas y «lo tumbó en 2012», y recordaron que la responsabilidad contable prescribe a los 4 años.

La comparecencia sobre la gestión de la obra del CEFC dejó, por un lado, solo al PP (en parte se le volvió en contra), ya que todos los grupos municipales criticaron la idea de hacer un centro de convenciones en el Parque Joyero y sirvió, por otro, para resucitar el muerto de la maqueta que Koolhas proyectó para el centro de congresos en Miraflores.

RESCISIÓN A 0 EUROS // En su comparecencia, Aumente defendió, además, la gestión del actual gobierno municipal de la obra del CEFC, un proyecto que debía haber concluido en febrero y que actualmente está solo al 54% de ejecución. «Hemos intentado todo y no ha sido posible», reconoció el actual responsable de la obra, quien trató de explicar por qué se ha llegado a la situación actual recordando que, pese a que ni PSOE ni IU creían en este proyecto, se siguió adelante con él por responsabilidad y que la obra fue mal desde el principio. Tildó de «fiasco» el proyecto del PP y su adjudicación -- «un error»-- y lamentó que José Antonio Nieto no estuviera en el Pleno «porque él es el culpable del fiasco, de la nefasta actuación y es responsable de este embrollo», dijo. Respecto a la gestión del actual equipo, afirmó que se han limitado a seguir lo recomendado por los técnicos municipales, ya que, insistió, es una «cuestión técnica, no política». En último lugar, garantizó que la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, Ucop (en preconcurso de acreedores), va a costar «cero euros» y que su intención es adjudicar a una nueva empresa la finalización de la obra lo antes posible.

Por su parte, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, tachó de «delirante y esquizofrénica» la labor del gobierno local respecto al CEFC, preguntó por qué, pese a los incumplimientos de la empresa, nunca se le ha penalizado y exigió responsabilidades sobre el medio millón de euros que reclama Ucop de un modificado que supuestamente autorizó el gobierno local verbalmente. Además, preguntó cómo, cuándo y cuánto costará a los cordobeses el proyecto, y brindó el apoyo del grupo popular al gobierno local si, finalmente, el coste de la rescisión del contrato es de 0 euros. Sobre el proyecto del CEFC dijo que es «bueno, aunque complejo, y no muy costoso».

Especialmente duro con la idea del PP de hacer un centro de congresos en el Parque Joyero fue José Luis Vilches, de Ciudadanos: «Fue una decisión absolutamente errónea, inconcebible desde el punto de vista empresarial», dijo. En la misma línea, Rafael Blázquez, portavoz de Ganemos, recordó que en la agrupación electoral nunca creyeron en el proyecto y «deberíamos haberlo tumbado». Para Rafael Carlos Serrano, de Unión Cordobesa, en cualquier caso, el parón de las obras es «un problema de ciudad» y responsabilizó a «todos» de esta situación advirtiendo que «los afectados son los cordobeses».