El gobierno local cree que "al PP no le interesan los trabajadores de Cosmos"

El teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba, Emilio Aumente, manifestó ayer a través de un comunicado que «al Partido Popular no le interesan los trabajadores de Cosmos ni el empleo en Córdoba», en respuesta a lo recientemente expresado sobre la cementera por el portavoz municipal del PP, José María Bellido, todo ello en una nueva escalada de la polémica en el plano político sobre el plan de la cementerea de valorizar residuos y el futuro de la empresa en Córdoba.

Para Aumente, sobre el concejal del PP, que quiere ser «candidato a la nominación a la Alcaldía», dice sobre Bellido en la nota, afirma que «no es precisamente una persona de fiar en cuanto a la defensa de los puestos de trabajo». «Nunca les ha interesado el empleo en Córdoba. A las pruebas me remito en los cuatros años a olvidar de Nieto y Bellido de segundón», sentencia Aumente en el escrito.

En contraposición, el concejal socialista considera que Cosmos y sus trabajadores «tienen una defensa numantina en el grupo del PSOE del Ayuntamiento de Córdoba con su alcaldesa Isabel Ambrosio al frente. Y eso se comprobará en un futuro muy cercano», remarcando que «el PSOE no abandona a los trabajadores a su suerte y sabe, como siempre lo ha hecho, estar de la mano de los sindicatos y de los trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo, e incluso aumentarlos».

Aumente también afirma sobre el pasado gobierno local del PP que «aumentó el paro en miles de personas, comprometiéndose el alcalde Nieto en no presentarse si no bajaban las cifras. Resultado: mintieron y no cumplieron su palabra».

Con la innovación del PGOU para Cosmos, que afectaría a sus actividades, el PP «está en las mismas», dice el concejal Aumente, ya que «firman un documento antes de las elecciones y a continuación dicen que no vale. Mentira tras mentira». En contraposición, Aumente asevera que en el PSOE «cumpliremos también nuestros compromisos».