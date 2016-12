El gobierno local asegura que no ha descartado las propuestas de Ganemos

El equipo de gobierno no ha descartado ninguna de las propuestas que le ha presentado Ganemos como condición a su apoyo a los presupuestos municipales del año que viene. Así lo ha manifestado la teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, que ha confirmado que los presupuestos municipales no se podrán aprobar antes de fin de año, ya que no se han abordado en la comisión de hoy. No obstante, asegura que "estamos trabajando intensamente para que se puedan aprobar lo antes posible" y "esperamos que todas las negociaciones que estamos llevando a cabo culminen con buen fin y podamos enriquecerlos con las propuestas de los distintos grupos municipales". Es más, insiste en que "el proceso de negociación con Ganemos será el que estamos teniendo actualmente, ya que no hemos descartado en ningún momento ninguna de las propuestas que ha hecho el grupo". Doblas asegura que "sí ha habido en todo momento una mano tendida del equipo de gobierno" hacia Ganemos.