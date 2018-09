García tacha de «esperpéntico» que se den más fechas sobre el Cercanías

A Pedro García, primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, le parece un «esperpento absoluto» que se sigan dando fechas para la puesta en marcha del Cercanías entre Alcolea y Villarrubia. Este mensaje, pronunciado ayer en rueda de prensa, llega tras las palabras de Isabel Ambrosio el pasado lunes en una entrevista en la Cadena Ser, donde estimó que este proyecto arrancaría durante las primeras semanas de octubre. A esto, Ambrosio añadió que no espera «para nada tener que llegar a final de año». «La alcaldesa ha dado ya 23 fechas y a mí se me cae la cara de vergüenza de decirle a alguien que va a tener un Cercanías en un mes, porque yo creo que ya se le ha engañado demasiado», afirmó tajante Pedro García.

Por otra parte, respecto a un tema de actualidad como la reclamación, por parte del Gobierno, a la Iglesia de los bienes inmatriculados, el responsable de Urbanismo ha respondido que le parece de sentido común. «Al patrimonio público se le han robado elementos patrimoniales que no tienen precio», entre los que ha destacado la Mezquita-Catedral. Este hecho supone, según Pedro García, «uno de los expolios más grandes de la historia de Europa». Por ello, expresó su deseo de que esta acción «llegue a buen puerto y devuelvan al pueblo lo que siempre ha sido del pueblo». A pesar de ello, el edil, que se reconoce «acostumbrado a que el PSOE diga una cosa y haga la contraria», mostró su desconfianza en el Partido Socialista respecto a este tema. «Mi nivel de confianza en la relación entre el PSOE y la Iglesia, en la que siempre termina ganando la Iglesia frente al bien común, es muy bajo», dijo ayer Pedro García, quien hace unas semanas tachó al PSOE de desleal por firmar un acuerdo entre Ayuntamiento y Cabildo y, por tanto, renovar las visitas nocturnas, así como por «decir que la Mezquita es de la Iglesia», señaló. En ese línea, pidió coherencia y responsabilidad. «Yo solo espero que si el Gobierno de España está planteando una cuestión, el PSOE de Andalucía no haga ni diga lo contrario», afirmó. Y concluyó expresando que «la esperanza es lo último que se pierde».

En último lugar, sobre las declaraciones de Albert Rivera en su visita a Medina Azahara, dijo que «todo lo que se ha inventado sobre patronatos y cosas raras tiene mucho que ver con el desconocimiento de una persona que no ha venido a Córdoba, que no conoce la historia de Córdoba y que no conoce para nada lo que es un yacimiento de este nivel».