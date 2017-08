García se reunirá con los comerciantes de la Judería para trabajar en la eliminación de la contaminación visual

El primer teniente de alcalde y delegado de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García (IU), se reunirá la próxima semana con comerciantes de la zona de la Judería para avanzar en la reducción de la contaminación visual del casco histórico. García ha explicado que se tratará de una primera toma de contacto con el sector para explicarle cuáles son los planes municipales en este sentido y cuáles son las directrices de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en torno a este tema. "Desde la normalidad, sin que nadie tenga que ponerse nervioso, estoy convencido de que los comerciantes son comprensivos y entienden perfectamente de lo que estamos hablando porque es por el bien colectivo y por la protección del casco histórico", ha afirmado.

Urbanismo trabaja desde hace tiempo en un plan para eliminar la contaminación visual a pesar de la existencia de una ordenanza municipal que regula esta cuestión en la ciudad. Por contaminación visual del casco se entiende la invasión de la vía pública con el uso de reclamos, escaparates o soportes publicitarios que no respetan los espacios patrimoniales. El primer teniente de alcalde ha explicado que la regulación de este impacto visual no es una cuestión exclusiva de Córdoba sino que es una exigencia de la Unesco con las ciudades patrimonio. "No lo dice Pedro García, ni el Ayuntamiento de Córdoba, lo dice la Unesco", ha afirmado esta mañana el primer teniente de alcalde.

La reducción de la contaminación visual del casco histórico fue, además, una de las conclusiones y ámbitos de trabajo fijados en el I Foro de Turismo celebrado en abril en la ciudad y en el que también se acordó recrear una marca "potente ligada al patrimonio, la cultura, la gastronomía y los congresos" y "mejorar la calidad de formación en el personal de todos los servicios turísticos", entre otras cuestiones.