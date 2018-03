García no ve necesidad de comunicar a las familias la retirada de nombres de calles

El primer teniente de alcalde y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, a preguntas de la prensa ha insistido en que será una decisión a tomar junto a los responsables y órganos de participación ciudadana, “que buscan las decisiones más consensuadas posibles”, los tiempos para aplicar los acuerdos sobre Memoria Histórica, particularmente los cambios en el callejero para sustituir los nombres de personalidades relacionadas con la represión franquista.

Al respecto, y sobre el malestar que han recogido algunos medios por parte de familiares de personalidades a los que se les podría retirar el nombre de la calle, como Pemán o Cruz Conde, García dijo no “entender la pregunta” . “¿Que les ha molestado que quiten el nombre de una calle de una persona a una persona que colaboró con el genocidio franquista? ¿Y yo qué quiere que diga de eso?”, ironizó el teniente de alcalde. "Yo no he contactado con ninguna familia. He tenido algún encuentro informal, pero no sabía yo que teníamos que contactar con ninguna familia”.

Preguntado también por el desarrollo del Parque de Levante, García reiteró que todo transcurre sobre lo previsto y anunciado, comenzando, tras su rediseño pactado con el movimiento vecinal, por una fase en la que solo se actuará en la zona central, en una obra que ya está adjudicada “a una empresa que está trabajando allí”. Hay dos fases más a dedarrollar con los fondos Edusi, de aproximadamente un millón de euros, en las que se acometerán los laterales.

"Entiendo a algunos les dé pelusilla (envidia) que el gobierno municipal haga este tipo de proyectos y de obras, pero por desgracia lo vamos a hacer. Por desgracia para ellos, por fortuna para la ciudad”, puntualizó ironizando de nuevo sobre las críticas recibidas desde la oposición municipal.