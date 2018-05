García no rechazará ser el candidato de la confluencia de IU y Podemos

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, ha asegurado que no dirá que no a la posibilidad de ser el candidato de IU dentro del proceso de confluencia con Podemos en Córdoba para las próximas elecciones municipales. García afirma que es una «persona de partido» y «muy disciplinado» con su organización, por lo que, si IU entiende que tiene que ser el candidato: «Yo seré el candidato. No voy a decir que no».

El posible candidato de la confluencia asegura que, dado el peso histórico del partido en Córdoba, «no hay duda» de que IU «va a poner un candidato» en el proceso de confluencia con Podemos y otros partidos de la izquierda, aunque ha reconocido que «otra cosa es que haya consenso con todos los actores y todas las actrices en escena». «Supongo que habrá otros candidatos y que puede ser más de consenso que el de IU, pero aquí de lo que se trata es de ganarle al PP y al PSOE, no de que yo sea el alcalde», afirma. Asimismo, ante un proceso dirigido por las direcciones regionales de ambas formaciones, García muestra su «absoluta confianza y lealtad» hacia el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, pero insiste en que el objetivo es «ganar en Andalucía».

Respecto a la relación con el PSOE, socio de gobierno en el Ayuntamiento, y concretamente con Isabel Ambrosio, afirma que «la relación personal mía con la alcaldesa ha sido buena. Más allá de que ella, con la relación con los de su partido, ya tiene manteca. Se lleva mejor conmigo que con los suyos, sin ánimo de ofender», apostilla García.

También alude García al «trato» que recibe Córdoba del resto de administraciones, que califica de «humillante». «Yo antes pensaba que, como estaba el PP en Madrid, iba a repercutir en Córdoba, pero los cuatro años de Nieto como alcalde se tradujeron en que los cordobeses era los últimos en inversión del Estado. Y Nieto tragó. Claro, ahora es secretario de Estado. Quizá si hubiera defendido a Córdoba, a lo mejor sería alcalde. Pero tragó», afirma.