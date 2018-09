García dice no saber aún si irá en la lista con Podemos a las municipales

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Pedro García, reconoció ayer que aún no sabe si irá o no en las listas de la convergencia para las elecciones municipales del 2019, porque el proceso de negociación con el resto de fuerzas no está en el momento de poner nombres, sino de acordar el programa. «No toca ese debate», se limitó a decir ayer, después de reconocer que ahora mismo no podía decir si se iba a presentar o no. Para conocer si García, candidato de IU a la Alcaldía de Córdoba en 2015, repite, habrá que esperar al mes de octubre, cuando la coalición celebrará primarias para ver qué personas irán en esa lista de confluencia con Podemos, Ganemos y Equo. «Ahí veremos dónde está Pedro García y cualquier otro», dijo ayer.

El coordinador provincial de IU admitió que estos días tendrá «importantes reuniones» para abordar su futuro político, al tiempo que aplaudió el acuerdo alcanzado a nivel regional entre Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez para que la líder de Podemos encabece el proyecto electoral de Adelante Andalucía.

En el ámbito municipal, el primer teniente de alcalde y la alcaldesa, Isabel Ambrosio, han vuelto a protagonizar un cruce de acusaciones público a cuenta, por un lado, de la fecha de puesta en marcha del Cercanías, y por otro, de la titularidad de la Mezquita.

Si el martes García dijo que le daría «vergüenza» dar una nueva fecha para el Cercanías (argumentando que solo este año se han dado ya tres para su arranque), la alcaldesa achacó ayer esa crítica al «nerviosismo» del coordinador de IU por los procesos electorales internos, a lo que este respondió que si alguien debe ponerse nervioso por las próximas citas con las urnas es el PSOE y no ellos. La regidora también puso distancia con su número 2 en Capitulares al negarse a emplear palabras como «expolio» para referirse a la inmatriculación de la Mezquita por parte de la Iglesia. «A mí nunca me van a escuchar conceptos como ese», dijo.