García afirma que no es fácil detectar los incumplimientos de Recicor

El presidente de Urbanismo, Pedro García, sigue insistiendo en que la única responsable del incendio de Recicor es la propia empresa. García indica que, independientemente del papel que juega cada administración en el control, "hay una empresa que ha incumplido absolutamente la licencia que tenía desde el punto de vista urbanístico y ambiental y que es la responsable de esta tragedia ambiental". García afirma que no es tan fácil detectar los incumplimientos que se han producido, y eso "no es sinónimo de haber cometido un delito", que en cambio sí considera que "ha hecho la empresa, que es a por quién hay que ir".

El presidente de Urbanismo ha informado de los últimos pasos dados por el organismo municipal en relación a Recicor desde que hace una semana los técnicos del organismo municipal inspeccionaron la planta incendiada. Un día después, el martes, Urbanismo envió documentación al Seprona relativa a licencias y autorizaciones urbanísticas, y el miércoles notificó la resolución de suspensión cautelar de la actividad concedida en el 2010 "por excederse en los límites de ese permiso y porque hay una parte de los residuos que se estaban almacenando que no tenían autorización", afirma. A partir de ahora, añade, la "empresa debe proceder a la legalización de esa actividad, porque si no, no va a poder realizarla". Paralelamente, Urbanismo ha comunicado la resolución a la delegación territorial de Medio Ambiente de la Junta. García ha subrayado que Urbanismo actúa "en función de las licencias concedidas" pero "hay una pata fundamental, la de Medio Ambiente de la Junta, que tiene que actuar en función de su capacidad administrativa".

El gerente de Urbanismo, Emilio García, ha aclarado que la licencia de obra de Recicor es del 2010, y se apoya en la autorización ambiental del 2006, y en un proyecto de actuación del 2007. Ese permiso afecta a un ámbito de 18 hectáreas y a residuos derivados de la construcción. Sin embargo, después ha habido "una modificación sustancial" que amplió el ámbito de 18 a 20 hectáreas e introdujo más residuos. Por ello, insiste en que "el marco de referencia desde el punto de vista urbanístico es el de la licencia de obra y utilización". En cambio, señala que "del informe de los bomberos se deduce que el ámbito" en el que actúa la empresa "es mayor y que el tipo de residuos es más amplio del autorizado".

El gerente de Urbanismo aclara que "en este tipo de actuaciones, en las que la autorización ambiental no es del Ayuntamiento, sino de Medio Ambiente, hay un plan de seguimiento de Medio Ambiente". No obstante, Emilio García insiste también en que "el incumplimiento claro y flagrante" es el de la empresa.

Por otro lado, Pedro García ha dejado claro que "IU no quiere que se queme ningún tipo de residuos en el casco urbano para que no pase lo que ha pasado" con Recicor. García considera que el "mejor sitio es la Campiña" y que así está previsto en el PGOU.