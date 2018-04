García afirma que el consejero de Cultura "no tiene ni idea de lo que está hablando"

El primer teniente de alcalde y presidente de Urbanismo, Pedro García, ha manifestado que el consejero de Cultura de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, "no tiene ni idea de lo que está hablando", en relación a las declaraciones que hizo ayer en su visita a la ciudad, con las que aseguró que la Semana Santa se ha celebrado con normalidad y que "no ha habido ningún daño sobre el patrimonio" tras la instalación de los palcos de la carrera oficial en el entorno de la Mezquita-Catedral. García asevera que ese desconocimiento no solo es "por el daño al patrimonio, sino que cuando hablaba de la carrera seguro que no usó zapatillas y pantalón vaquero y se paseó" por ella.

García ha dicho que supone que el consejero habrá estado "comprobando in situ", o "se habrá leído los informes de Urbanismo". García añade que "presupongo que se ha informado un poco más que su comisión de patrimonio". A su juicio, es "un poco contradictorio con lo que dijo su delegado en Córdoba". García considera que "si sumamos todo lo que está pasando en torno a la carrera oficial, todo es un poco surrealista y debemos ponerle un poco de sentido común y sentarnos a hablar un poco de cuestiones que interesan a ciudad".