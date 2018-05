Ganemos tensa la cuerda y reta a IU con ir al juzgado si no les dan datos de Urbanismo

Ganemos Córdoba tensó ayer de nuevo la cuerda con Izquierda Unida, solo un día después de que su portavoz, Rafael Blázquez, rechazase a Pedro García como posible candidato en las elecciones municipales del 2019 de un partido de confluencia. Ayer, el representante de la agrupación ciudadana en el Ayuntamiento de Córdoba amenazó con acudir a los tribunales si García, en calidad de presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, no les facilita la documentación sobre licencias que Ganemos lleva solicitando hace un año. Blázquez, que ofreció una rueda de prensa para explicar la situación y recordar que han solicitado de manera formal la documentación en una decena de ocasiones, requirió información detallada y clasificada sobre las licencias de obras y actividades registradas, concedidas y denegadas desde 2014 hasta la actualidad.

El portavoz de Ganemos considera «cruciales» estos datos sobre licencias urbanísticas, que incluyen las peticiones para la apertura de apartamentos turísticos y de proyectos de hoteles, para «tomarle el pulso al estado de la ciudad», y anunció que, si no se les facilita en el próximo consejo rector de Urbanismo (que debería ser la semana próxima, aunque puede dejarse para junio), acudirán a los tribunales. Blázquez tachó de «penoso» y de «vergüenza» tener que denunciar esto públicamente, pero indicó que se ven forzados a hacerlo ante el silencio del responsable de Urbanismo.

Esta exigencia de Ganemos en el plano administrativo sucede solo un día después de que Blázquez rechazase como posible candidato de la confluencia a Pedro García por incumplir «el código ético» de Ganemos (que impide ostentar un cargo público más de ocho años). «Fui muy preciso. No dije lo que pensaba sino que objetivamente no cumplía el código ético, aunque podría cambiarse», añadió ayer, «otra cosa son las interpretaciones que se han hecho de eso, que son de todos los colores». Lo del código ético no fue, sin embargo, lo único que dijo Blázquez sobre García, al que también acusó de estar practicando en el Instituto de Turismo (Imtur) una política de «autobombo» de la que Ganemos, dijo, «no será cómplice». Respecto al proceso de confluencia, Rafael Blázquez volvió a decir ayer que desde Ganemos son proclives a la unión de fuerzas de izquierdas, pero no de cualquier manera. «La apuesta de Ganemos es que haya confluencia. Si se puede, bien, si no, no pasa nada», comentó ayer el portavoz municipal, para quien aún «no es el momento» de hablar de quién sería el candidato idóneo: «Si lo tuviera en la cabeza haría mal en decirlo», sostuvo.

NO DESPEJA LA DUDA / Lo que Blázquez no despejó ayer es si él mismo tiene intención de formar parte de la candidatura de confluencia, si es que esta cuajara en Córdoba, o de seguir en la política local. «No tengo en mente ahora nada más que seguir con el contrato que hice al principio de cumplir estos cuatro años de trabajo y con la encomienda que se nos había dado», aseguró. El portavoz solo dijo que eso dependerá «de lo que pase de aquí en adelante, de qué mimbres se articulan y de cuál es el proyecto. Para eso ya habrá tiempo para pensar», afirmó.