Ganemos rechaza a Pedro García como candidato de la confluencia

Habrá confluencia de las izquierdas en Córdoba o no habrá, pero si la hay no será fácil. El portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, no dudó ayer en rechazar de plano y en nombre de su agrupación (su opinión personal, dijo, prefería reservársela) al coordinador provincial de IU, Pedro García, como candidato de la confluencia en Córdoba. Blázquez se mostró muy duro ante la posibilidad, expresada por el propio Pedro García este fin de semana en una entrevista a Efe, de que el primer teniente de alcalde pudiera ser el candidato de IU a la confluencia porque «no cumple con el código ético de Ganemos, Podemos o Equo», dijo.

Según Blázquez, dicho código impide repetir como cargo público durante más de dos mandatos, es decir, 8 años, por lo que cree que «no es posible» que Pedro García pueda presentarse. El portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento de Córdoba aconsejó incluso a IU que si ese es el camino que quieren abrir en el proceso de negociación para la confluencia, que lo planteen «cuanto antes» para saber si siguen por ahí o no. «Nos gustaría que hubiese confluencia, si puede ser. Pero con eso que se plantea no sería posible», añadió.

El rechazo de Blázquez se suma a las declaraciones más prudentes del entorno de Podemos, pero que redundan también en la idea del «código ético». Jorge Hidalgo, coordinador municipal de la formación morada, indicó a este periódico que aún no se ha hablado de las personas para las listas, y que «primero abordaremos el qué y luego veremos quiénes». Para Hidalgo, en cualquier caso, es vital que se acepte su código ético, que incluye «la no profesionalización en la política».

La negociación de una candidatura de unidad o confluencia apenas ha comenzado en Córdoba, donde se ha estado esperando que las dos formaciones, Podemos e IU, confeccionaran un acuerdo global (o al menos regional) que pudiera aplicarse en los municipios. El coordinador provincial de IU, Pedro García, eludió responder a las críticas.