Ganemos plantea debatir si se deben eliminar los palcos de la carrera oficial

Ganemos criticó ayer la falta de diálogo en torno al modelo de Semana Santa y acusó a PSOE e IU de imponerlo sin haber sido debatido por la ciudadanía. El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, considera que de nuevo este año se vuelve a «privatizar» el espacio público en el entorno de la Mezquita-Catedral y planteó que quizá una solución pasaría por la eliminación de palcos en la carrera oficial. En este sentido, recordó que durante los primeros años de la democracia no hubo palcos en la carrera oficial y dijo que podría ser Esa una opción a barajar ahora de nuevo en el casco histórico.

Blázquez expresó su «profunda indignación» por la política del gobierno local al «excluir» a los ciudadanos de este debate e indicó que por ese motivo el modelo no tiene «legitimidad». Además, acusó a PSOE e IU de incumplir sus promesa de diálogo con el distrito Centro y el movimiento vecinal, y afirmó que no hay «voluntad política» para que la gente opine. Así, aunque desde Ganemos valoran de forma positiva que se hayan mejorado algunos aspectos de movilidad y seguridad en esta edición, consideran insuficiente medidas como la de la libre circulación de peatones por la carrera oficial, porque «podrán circular pero no pararse». El portavoz consideró que es «legítimo» que la Agrupación de Hermandades y Cofradías planteara el año pasado el traslado de la carrera oficial, y aseguró que, si eso se hubiera debatido con la ciudadanía y se hubiera acordado, Ganemos lo acataría.

La Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, por su parte, denunció ayer que «el Ayuntamiento sacrifica el casco antiguo de Córdoba por la carrera oficial» y lamentó que el equipo de gobierno aún no haya respondido a las dos solicitudes presentadas hace una semana, donde se preguntaba por el tema. Al-Zahara considera que la falta de respuesta «muestra claramente que desde siempre el único interlocutor que ha tenido el Ayuntamiento en cuanto a la carrera oficial ha sido la Agrupación de Cofradías, dejando al margen y en un segundo plano la legitima participación de la ciudadanía».