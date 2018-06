Ganemos se ofrece a liderar la confluencia en Córdoba

Ganemos Córdoba se ofrece a las fuerzas de izquierdas para liderar un proceso de confluencia que les permita concurrir a las próximas elecciones municipales bajo unas únicas siglas. Los portavoces de la asamblea ciudadana Ana Ferrando y Jorge Montero han explicado que Ganemos trabaja "de manera conjunta" desde el pasado mes de abril con Podemos y Equo para elaborar un marco programático en el que todas las fuerzas se sientan "cómodas", y han anunciado que en breve iniciarán los contactos con IU para ver si en esta ocasión es posible acudir a las urnas en confluencia (en 2015 no ocurrió).

Ganemos considera que Córdoba tiene "mucho que decir" en la confluencia, que se jugará "en el tablero de lo local", y consideran que "el hecho diferencial" de esta ciudad respecto a otras son precisamente ellos, es decir, un sujeto político que aglutina en su propio seno varías confluencias.

Los portavoces de Ganemos han explicado que el trabajo que están desarrollando con Podemos (una formación que en 2015 no participó con su propia marca electoral en las municipales, sino incluida en Ganemos) y Equo pasa por el consenso de un código ético basado en "la transparencia y la regeneración política de los cargos", que incluiría la no permanencia durante más de dos mandatos de la misma persona en un cargo público.También han abogado por un sistema de primarias abiertas para la elección de los candidatos, algo en lo que dicen aún no han entrado. Tampoco lo han hecho en el nombre de la marca con la que concurrirán a las municipales del 2019.

Aunque Ana Ferrando y Jorge Montero han afirmado que Ganemos no tiene "vetos" contra nadie, al igual que hiciera hace unos días el portavoz de Ganemos en el Ayuntamiento, Rafael Blázquez, cuando se refirió al paso dado por Pedro García (IU) para liderar la confluencia sí su formación se lo pidiese, han insistido en que lo que no quieren es "la profesionalización de la política". No obstante, han dicho, serán las fuerzas confluyentes las que decidan qué código ético se aplicará al final a los candidatos. Ganemos aspira a que ese futuro programa haga renacer el espíritu del 15-M, e incluye contenidos relativos a la justicia social, al medioambiente y, sobre todo, al feminismo. "Que sea una confluencia honesta, abierta, sin ambigüedad y que se produzca de la manera más natural posible", afirma Jorge Montero.