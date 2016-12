Ganemos mantiene su negativa a aprobar los presupuestos del Ayuntamiento para el año que viene. Así lo ha asegurado esta mañana el concejal Alberto de los Ríos, que ha reconocido que ha habido conversaciones con el equipo de gobierno "pero no ha habido ningún cambio de nuestra posición, por lo que a día de hoy votamos que no y ahora tendrán que moverse los demás grupos, los del equipo de gobierno", en relación al documento con las propuestas enviadas por la agrupación de electores.

De los Ríos asegura que "no hay ni un porcentaje mínimo de cambio respecto a esa postura y hemos dicho que no vamos a votar los presupuestos mientras no cambie el clima político, las relaciones entre los grupos, y cuestiones de transparencia vitales para cualquier negociación". "Si eso se aclara", añade, "hay propuestas que les hemos hecho llegar y que están sobre la mesa", que hay que ver. Por ello, ha insistido en que "a día de hoy nuestro voto sigue siendo no".