Ganemos irá a los tribunales si Pedro García no les da datos de licencias

Ganemos Córdoba amenaza con acudir a los tribunales si el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Pedro García, no les dá información detallada y clasificada sobre las licencias de obras y actividades registradas, concedidas y denegadas desde 2014 hasta la actualidad. El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, ha explicado que llevan más de un año solicitando esta información y que lo han hecho en una decena de ocasiones. El portavoz de la agrupación de electores considera "crucial" estos datos sobre licencias, que incluyen las peticiones de apartamentos turísticos y proyectos de hoteles, para "tomarle el pulso al estado de la ciudad", pero que si no se les facilita en el próximo consejo rector de Urbanismo acudirán a los tribunales. Para Blázquez es "penoso" y "una vergüenza" tener que denunciar esto públicamente, pero ha indicado que se ven forzados a hacerlo ante el silencio del responsable de Urbanismo.

Blázquez, que ha rechazado como posible candidato de la confluencia a Pedro García por incumplir "el código ético" de Ganemos (que impide ostentar un cargo público más de ocho años), criticó también ayer la labor del primer teniente de alcalde al frente del Imtur. Respecto al proceso de confluencia ha vuelto a decir hoy que desde Ganemos son proclives a la unión, pero no de cualquier manera. "La apuesta de Ganemos es que haya confluencia, si se puede, bien, si no, no pasa nada", ha comentado el portavoz de la agrupación de electores, para quien aún "no es el momento" de hablar de candidatos. De hecho, que él mismo vuelva a representar a Ganemos en las próximas elecciones municipales, según ha indicado, "dependerá de los mimbres que se articulen", si bien de momento no está aún en esa clave, sino en la de terminar de cumplir con el compromiso que adquirió hace tres años.