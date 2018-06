Ganemos exige transparencia en las cuentas de los grupos políticos municipales

El grupo municipal de Ganemos Córdoba ha pedido transparencia en la gestión que hacen los partidos políticos con el dinero público que reciben sus grupo municipales “para el propio funcionamiento del grupo y que tiene que revertir en la política local de la ciudad”, así lo han manifestado los concejales Rafa Blázquez y Mª Ángeles Aguilera

En este sentido, los concejales han denunciado “la falta de transparencia que se sigue permitiendo a nivel estatal a los partidos políticos por la ley de financiación de partidos, un agujero negro donde va el dinero público sin que nadie sepamos en qué se invierte o se despilfarra, y no lo podemos saber porque las leyes estatales lo amparan, pero que la ley lo ampare no significa que sea justo o que no podamos cambiar desde nuestro ayuntamiento con otras formas de hacer política” ha señalado el coportavoz Rafa Blázquez.

Blázquez ha explicado que hasta ahora ese marco de relación económica entre grupos municipales y partidos o formaciones políticas, se puede hacer de dos maneras, “una como lo venimos haciendo desde nuestro grupo donde justificamos todos y cada uno de los gastos que hacemos con esa asignación y otra como lo hace el resto de partidos políticos, a través de un convenio de colaboración en el que no se justifican al detalle esas cuentas”. Para Ganemos, esto no es suficiente “nosotras queremos que haya transparencia en esa fiscalidad, que seamos un referente en transparencia y en cómo se gestiona el dinero público”.

“Es que estamos hablando de una aportación del Ayuntamiento pero que no es ni más ni menos que el dinero de la gente” ha dicho la coportavoz del grupo Mª Ángeles Aguilera “es de sentido común que se justifiquen todos y cada uno de los gastos que los representantes públicos hacemos con el dinero de todas”. Aguilera lo ha comparado con las subvenciones o ayudas que recibe cualquier entidad o colectivo “que tiene que justificar hasta el último euro de lo que recibe, pues nosotras consideramos que también tenemos que tener una responsabilidad a la hora de justificar