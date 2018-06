Ganemos exige al resto de partidos justificar sus dietas con facturas

Ganemos Córdoba quiere que el resto de partidos presentes en la Corporación municipal (PP, PSOE, IU, C’s y UCOR) rindan cuentas sobre la asignación municipal a sus grupos «con la misma transparencia» que ellos emplean. A juicio de los concejales de Ganemos Rafael Blázquez y Mª Ángeles Aguilera, hay dos maneras de justificar dicha asignación recogida en el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba, y aunque ambas son legales, una de ellas es más transparente.

«Una fórmula es como lo venimos haciendo desde nuestro grupo, donde justificamos con facturas todos y cada uno de los gastos que hacemos con esa asignación y otra, como lo hace el resto de partidos políticos, a través de un convenio de colaboración en el que no se justifican al detalle esas cuentas». En efecto, las bases de ejecución presupuestaria de Córdoba permiten que los grupos municipales de partidos (no así las agrupaciones de electores, como es el caso de Ganemos) puedan destinar parte de esas aportaciones a sus sedes, conforme a la normativa sobre financiación de los partidos políticos. En ese caso, las aportaciones deberán regularse mediante un convenio de colaboración entre el partido y el grupo municipal. Para Ganemos, esa desviación de dinero a los partidos en base a la ley es «un agujero negro donde va el dinero público sin que nadie sepa en qué se invierte o se despilfarra. Pero que la ley lo ampare no significa que sea justo o que no podamos cambiarlo», denunció ayer Blázquez.

El Ayuntamiento de Córdoba concede a cada grupo municipal, incluido el grupo mixto, una asignación mensual prevista por el pleno «para coadyuvar a las actividades y funcionamiento» de los mismos, que va desde gastos de material de oficina hasta el encargo de informes con profesionales y empresas externas, pasando por la difusión de folletos u otro material divulgativo. De todos los conceptos recogidos, el más controvertido es el de las dietas y gastos de locomoción y manutención, porque pueden terminar siendo sin más un complemento al sueldo de los concejales, algo expresamente prohibido. En este mandato, se determinó una cantidad fija de 100 euros y una asignación por concejal de 813,54 euros al mes. De este modo, UCOR recibe 913,54 euros; Ciudadanos, 1.727, 08 euros; IU y Ganemos, 3.354,16 euros; PSOE, 5.794,78 euros, y el PP, 9.048,94 euros. Así, los grupos deben justificar 290.311 euros al año en base a este concepto.