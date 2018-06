Fuentes pide una rebaja fiscal y critica «el afán recaudatorio» de PSOE e IU

El viceportavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, exige al gobierno municipal que rebaje los impuestos y tasas del año próximo para «devolver al pueblo los sacrificios» que ha estado haciendo en estos años de contención del gasto en la administración y crisis económica. Los populares consideran que ha llegado el momento de rebajar la presión fiscal, por lo que lamentan que PSOE e IU sean «incapaces» de devolver esos márgenes de maniobra a los cordobeses. Fuentes considera que el anteproyecto de ordenanzas fiscales --al que presentarán las mismas enmiendas que el año pasado-- «no aporta nada» y es «absolutamente conservador», al tiempo que arremetió contra el gobierno local de «presumir de municipalista sin serlo», ya que todo lo que presentan es «pura propaganda», dijo.

Por otro lado, Fuentes lamentó que el presupuesto sea «papel mojado» y «un fiasco», y que su ejecución tenga unos niveles «bajísimos». Así, especificó que de cada 100 euros se han ejecutado solo 3,90 euros, ya que de los 60 millones de euros previstos solo se han ejecutado algo más de 2,3 millones (un 3,90% de las cuentas municipales).

REBAJA FISCAL / Fuentes criticó el anteproyecto de ordenanzas fiscales, que aprobó el equipo de gobierno el viernes pasado, y reiteró la propuesta del PP de no cobrar el impuesto de plusvalía siempre que se demuestre que no hubo beneficios en la venta del inmueble. «El año pasado ya lo propusimos y este lo haremos también porque es una injusticia muy grande», dijo.

Asimismo, lamentó que no haya en ese anteproyecto de ordenanzas fiscales «ni un gesto» hacia el impuesto de tracción mecánica, el impuesto de construcciones o el IBI de rústica. El PP también critica que el gobierno local no piense en las familias numerosas y que no haya modificado el reglamento de la declaración de insolvencia provisional para no pagar el IBI.

El viceportavoz popular alertó, además, de que es probable que la Intervención municipal vuelva a plantear la dificultad de rebajar el IBI de los patios. En esta ocasión, PSOE e IU han previsto que las rebajas alcancen el 95% de este impuesto. El año pasado no pudo aplicarse la rebaja del IBI a los dueños de patios, porque el proyecto de ordenanzas fiscales no salió adelante y hubo que prorrogar los del año anterior.

A juicio del PP, «el afán recaudatorio» del gobierno local es lo único que explica que este anteproyecto de ordenanzas no incluya un descenso de impuestos y tasas (se congela respecto al 2018), teniendo en cuenta que el Ayuntamiento cuenta «con más de 23 millones de superávit y 100 millones de euros en la caja».