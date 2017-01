Fomento aprueba la nueva salida de la A-4 hacia ronda Oeste y polígonos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

despues de tanto tiempo ya era hora ..No se han dado cuenta los cabezas pensantes lo que se organiza todos los dias a la entrada y salida que es una perdida de tiempo para los que circulamos todos los dias por ahi, es una verguenza , hasta que no haya muertos no van a parar.. Donde esta el dinero invertido?-