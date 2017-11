Fijados los primeros criterios para los veladores en 5 zonas

Los grupos de trabajo de carácter técnico anunciados en la última mesa de veladores han empezado a funcionar. Representantes de Hostetur, de Al-Zahara, del Consejo del Movimiento Ciudadano y de A Pata se han reunido con técnicos de Urbanismo y han fijado los primeros criterios que se aplicarán en cinco zonas, parte de Gran Capitán, la avenida del Aeropuerto, Antonio Maura, Ronda de Isasa, y la plaza Flor del Olivo. Fuentes de Urbanismo aseguran que en esta reunión se hizo una propuesta de ocupación general y que después se llevará a cabo una ordenación más concreta. En la reunión se fijó la separación que habrá entre fachada y veladores, que en cada zona será diferente, según el ancho del acerado, por lo que en unos casos puede ser de 2 o 2,5 metros y en otros de 3 o 4, no habiendo cifras genéricas.

El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, indica que en «Gran Capitán, avenida del Aeropuerto y Antonio Maura se ha determinado una ordenación donde queda la mitad del ancho de la acera para los veladores, respetando esquinas y pasos peatonales». Según De Gracia, «el reparto de terrazas se hará solo para quienes tengan licencia» y se concretará en función del aforo y la fachada, «con la posibilidad de extenderse algo a zonas colindantes». Uno de los espacios en los que ha habido quejas, la plaza Flor del Olivo, se ha vuelto a ordenar. En la reunión quedó claro que «los soportales no pueden ocuparse con veladores», según De Gracia. En cuanto a Ronda de Isasa, indica que se ha definido el espacio a ocupar, que está pendiente de la reforma, y «se ha insistido en que una vez ordenada, no se puede seguir ocupando la acera con mobiliario». De Gracia indicó que también se pidió que «se busquen alternativas a los veladores no autorizados en Puerta Almodóvar» y que «se respeten pasillos y se reduzca el uso de sombrillas en horario comercial» en la calle La Plata.

El presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, señala que la reunión sirvió para «determinar el espacio a ocupar por veladores atendiendo a la normativa», y que el siguiente paso será concretar el número y ver a qué locales afecta la distribución. De la Torre añade que «para incentivar que todos estén acogidos a la normativa e impedir la competencia desleal, se primarán los establecimientos que tengan licencia» en el reparto que se haga.