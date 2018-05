Fijada Fátima como parada del cercanías

Fátima es la zona elegida por el movimiento vecinal como más idónea para una de las dos paradas pendientes del cercanías entre Alcolea y Villarrubia. Cuando durante el anterior mandato el entonces alcalde José Antonio Nieto dio a conocer el proyecto bautizado entonces como metrotrén, sus previsiones eran que una de las dos nuevas paradas debía estar en el Parque Joyero y la otra, en la avenida de la Igualdad. Sin embargo, después, en este mandato ya, la comisión técnico vecinal impulsada por el Ayuntamiento para tomar una decisión sobre si continuar adelante con ese proyecto o no vio más idóneo que la parada de la avenida de la Igualdad estuviese en Chinales o Fátima. Finalmente, es esta última la opción que la comisión de periferia quiere que reivindique el Ayuntamiento, ya que es una propuesta «innegociable».

La comisión de periferia del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC), en la que están los consejos de distrito de las barriadas, Al-Zahara, Alamiriya y la plataforma de Afectados por las Inundaciones, se reunió ayer con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para abordar la puesta en servicio del cercanías y la entrada en vigor de la modificación de la LOUA que permite el adelanto de servicios en las parcelaciones.

La comisión quiere que en la negociación entre Fomento y Renfe sobre las tarifas del servicio se cuente con su opinión, con la del Ayuntamiento y con la de la UCO, ya que pretende que «las tarifas y horarios sean los más adecuados», según explica el presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, que recuerda que antes de la declaración de obligación de servicio público por parte de Fomento ya «hubo un compromiso del Ayuntamiento con Renfe para poner unas tarifas generales». Además, la comisión de periferia considera imprescindible la unificación con los servicios que presta la Junta a través de Consorcio de Transporte Metropolitano, en el que participa Aucorsa. Según De Gracia, «la alcaldesa debe liderar» la reivindicación para que la Junta trabaje con Renfe en buscar «tarifas únicas».

En relación al temor de que el cercanías quite viajeros a Aucorsa, la comisión ha pedido a la alcaldesa que el tren se complemente con más servicios de Aucorsa para «mejorar la movilidad de la periferia».

Parcelaciones/ Los miembros de la comisión ratificaron lo acordado el martes por el CMC con Emacsa y Urbanismo en relación a las parcelaciones y recordaron que hay núcleos con más de un centenar de años que «deben tener un tratamiento distinto» y urbanizaciones incluidas en la innovación de Poniente, que, de desatascarse, podrían beneficiarse del adelanto de servicios. También han advertido de que continuarán reclamando la dotación de agua, luz y saneamiento para todas las parcelaciones, y no solo para las regularizables. Otra de las demandas es intentar aplicar la modificación a suelo urbano no consolidado que, «por el fracaso del plan urbanístico», no ha podido desarrollarse, como ocurre en Trassierra.

La comisión se reunirá con las entidades de conservación activas y con las que se van a constituir y ha pedido a la alcaldesa que convoque la mesa del río en junio.