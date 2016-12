Fides llama a definir un modelo y a no generar nuevos organismos de promoción

Fides asegura que la concreción del modo de promocionar la ciudad de Córdoba desde el punto de vista turístico debe pasar por la definición previa de un modelo y por no generar una nueva burocracia que absorba recursos sin alcanzar los niveles de rendimiento que demanda un sector dinámico y con una gran capacidad de expansión que parece que aún no ha sido asumida por las Administraciones públicas.

Así se ha manifestado Fides, clúster estratégico de Córdoba, a la hora de analizar la propuesta de creación de un nuevo organismo para la promoción del turismo en la ciudad, después de que no exista ni un modelo de diseño turístico ni, por supuesto, tampoco de promoción.

Fides lamentó que después de que el Ayuntamiento de Córdoba haya reconocido en los últimos meses que no existe un modelo de promoción de la ciudad y de que se haya instalado en la complacencia de unos datos que no hacen más que confirmar una latencia y no un crecimiento real, si se hace un análisis mínimamente crítico de los mismos, la resolución a última hora y sin la participación de las organizaciones realmente representativas del sector pueda terminar en generar una nueva burocracia que permitiría solucionar un problema político a alguno y laboral a otros, pero que no servirá para generar una verdadera política de diseño de un modelo y de promoción del mismo.

Como no es posible recuperar el tiempo perdido en el último año sin que se haya realizado la más mínima acción para perfilar el destino al que la ciudad de Córdoba quiere llegar con su política turística, la solución menos costosa para el Ayuntamiento a la hora de resolver la “patata caliente” que le quema entre las manos del personal del Consorcio de Turismo es integrarlo en el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) y desde este organismo incorporar al turismo dentro del conjunto de las políticas de desarrollo y promoción económica de la ciudad.

Por ello, Fides hace un llamamiento a los grupos municipales para que no adopten decisiones que condicionan una visión amplia, abierta y de futuro del turismo en un intento de resolver situaciones apremiantes que sólo los que tienen la culpa de haberlas generado pueden tener intención de resolver sin la suficiente perspectiva.