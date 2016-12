Fides critica que se cree un nuevo ente turístico sin definir el modelo de gestión

El Clúster Estratégico de Córdoba (Fides) mostró ayer su rechazo a la creación de un nuevo ente turístico, el Instituto Municipal de Turismo, mientras no se defina claramente el modelo de gestión. Fides, que integra a Hostecor, Córdoba Apetece, Comercio Córdoba y la Asociación de Agencias de Viajes, criticó «la complacencia» del Ayuntamiento sobre los datos de turismo que, consideran, no reflejan «un crecimiento real» y considera que la promoción de la ciudad «debe pasar por la definición de un modelo de gestión y no por generar una nueva burocracia que absorba recursos sin alcanzar los niveles de rendimiento que demanda el sector». Fides se opone a la creación del Instituto Municipal de Turismo (Imtur) «sin la participación de las organizaciones representativas del sector» ya que cree que «puede derivar en una nueva burocracia que permita solucionar un problema político a alguno y laboral a otros, pero no para diseñar un modelo de gestión ni de promoción turística para la ciudad». Fides afirma que el Ayuntamiento opta por «la solución menos costosa» para resolver «la patata caliente» del Consorcio de Turismo y llama a los grupos municipales a que no adopten decisiones para «resolver situaciones apremiantes que solo quienes las han creado pueden querer resolver sin suficiente perspectiva».

Por su parte, el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y delegado de Turismo, Pedro García, que ha convocado hoy una reunión con los grupos municipales para debatir la creación del Imtur, agradeció a Fides «sus aportaciones» sobre el modelo de gestión turístico y les recordó que «el único interlocutor válido desde el ámbito empresarial es CECO», que «ha sido uno de los integrantes de la mesa que ha trabajado para crear el futuro Imtur si hay un amplio consenso entre los grupos municipales». García «se sorprende» de que «haya quien plantee que una ciudad que ha batido récords turísticos en el 2016 y está cerca de superar el millón de visitantes no tenga una herramienta administrativa específica que gestione estos números» y señala que «todas las grandes ciudades o la Diputacion tienen un ente administrativo que gestiona el turismo».

García destacó que la apuesta del gobierno municipal pasa por incluir en el futuro Consejo Rector del Imtur «con voz y con voto» tanto al movimiento de participacion ciudadana como a sindicatos, Universidad y a los propios empresarios a través de CECO», algo que, en su opinión, demuestra que «la apuesta por la participación y construcción colectiva de nuestro modelo turístico es total por parte del equipo de gobierno».

Por último, García recordó a Fides que «en la última semana se han presentado dos proyectos importantes: uno relacionado para la difusión de los patios, en colaboración con Vicente Amigo, y el otro, con un convenio de colaboración con el Córdoba CF que comenzará en India en el próximo mes de enero y seguirá en varios países».