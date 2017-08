La Federación de Vecinos Al-Zahara critica "el engaño" de la Junta con la instalación de ascensores

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¿Acaso alguien pensaba que la Junta iba a dar las ayudas, así de fácil?. Como todas las administraciones, prometen, pero despues si te he visto, no me acuerdo.