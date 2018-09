La federación Al-Zahara, en contra del nuevo parque comercial de la carretera de Palma

Para la junta directiva de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara la intención de Gerencia de Urbanismo de crear un nuevo gran espacio comercial en la ciudad, "supone un gran revés al comercio tradicional de nuestros barrios".

En un comunicado remitido a los medios de comunicación, Al-Zahara señala que "entiende que la ciudad cuenta con suficientes espacios de esta índole, grandes superficies contra las que los comercios tradicionales luchan arduamente en su afán de sobrevivir, aun cuando sea una lucha desigual, ya que los pequeños comercios no pueden competir, ni en horarios, aperturas de fines de semana, ofertas, etc. La única forma de subsistencia para estos comercios es su cercanía, no solo en distancia, sino en el trato amable con el vecino, su presencia viva en el barrio".

UNA "EMBESTIDA" AL COMERCIO DE BARRIO

Pese a que todos reconocen que el comercio de barrio no se puede perder, añade en su comunicado la federación vecinal; "aparece otra embestida a su mantenimiento. Un nuevo parque que hace fortalecer un sistema y un modelo consumista que olvida a muchas personas, fundamentalmente mayores, que necesitan por ejemplo un vehículo para llegar a estas superficies ya que en su barrio no encuentran lo que necesitan ya que son incontables los comercios que han tenido que cerrar sus puertas".

La federación aclara que no está en contra del desarrollo, pero que considera "que los esfuerzos para crear riqueza deberían diversificarse, y no solo apostar por grandes comercios o parques comerciales para la implantación de negocios de hostelería y ropa, sino propiciar la instalación de industria en los lugares adecuados, hacer propuestas generosas y factibles para que este tipo de negocios radiquen sus sedes sociales en nuestra ciudad. Una ciudad no solo crece con negocios de hostelería y tiendas de ropa, necesita mucho más".

"Nuestro posicionamiento al respecto de esta nueva propuesta de Gerencia es firme --dice Al-zahara--, debe paralizarse, por lo menos hasta valorar su necesidad y por supuesto su repercusión en el vulnerable ya de por si comercio de cercanía".

"Consideramos de igual manera --añade--, que nuestro ayuntamiento debe hacer un esfuerzo por ayudar a nuestro debilitado entramado comercio vecinal. Debe hacer una decidida apuesta por los pequeños negocios de barrio, ya que junto a las vecinas y vecinos son el alma viva de nuestros barrios. No los dejen morir".