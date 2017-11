La familia media cordobesa recibirá 9.000 euros de los presupuestos, según el PSOE

El portavoz del PSOE en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento de Andalucía, Jesús María Ruiz, ha asegurado esta mañana que los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2018 transferirán a las familias cordobesas, de manera directa o indirecta, unos 9.000 euros de media.

Ruiz ha explicado que las cuentas andaluzas garantizan a la ciudadanía prestaciones en materia educativa, sanitaria o de dependencia y que están orientadas a que "la recuperación económica llegue a todos los andaluces y andaluzas”.

El portavoz socialista, que ha anunciado que el PSOE cordobés iniciará una campaña informativa sobre estos presupuestos en todas las comarcas de la provincia, ha destacado que estas cuentas incluyen importantes incrementos en sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y en las pensiones no contributivas.

Asimismo, Ruiz ha señalado las tres principales novedades de los presupuestos de 2018 “la bonificación del 99% de las matrículas universitarias para aquellos alumnos que demuestren una suficiencia en sus estudios, una renta mínima de inserción social que dará a muchas familias unos ingresos mínimos y, por otra parte, la recuperación de los derechos de los empleados públicos, garantizando que aquellos que trabajen a jornada completa no perciban menos de 1.000 euros”.

Jesús María Ruiz ha añadido que estos presupuestos apoyan a los ayuntamientos y lo hacen cumpliendo “un claro compromiso con el municipalismo”. “La Patrica –la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad autónoma–, ha experimentado en los últimos diez años un incremento del 277%”, ha insistido Ruiz, que ha explicado que “es una transferencia incondicionada para que los ayuntamientos puedan emplear esos ingresos en aquello que consideren más necesario”.

Ruiz ha asegurado que Andalucía es la única comunidad autónoma que tiene la Patrica garantizada por ley y, del conjunto de España, la que más presupuesto destina a los ayuntamientos. “Las trasferencias de fondos condicionados e incondicionados a los ayuntamientos se incrementarán en el años 2018 un 7,8%, lo que vendrá a revitalizar la economía de las entidades locales”, ha afirmado el portavoz socialista.

A pesar de ello, según ha explicado Jesús María Ruiz, “los ayuntamientos, por las leyes aprobadas por el Gobierno de Rajoy, se ven sometidos injustamente a unas limitaciones de gasto, hasta el punto de que muchos de nuestros ayuntamientos tienen remanentes que no pueden gastar por esa regla de gasto”. Jesús María Ruiz ha recordado la propia FAMP ha reconocido que no tiene sentido que se siga incrementado la Patrica durante más tiempo si las entidades locales no pueden emplear esos remanentes en lo que consideren necesario en cumplimiento de la regla de gasto impuesta.

"A todos aquellos que dicen que la Patrica es insuficiente hay que recordarles que Andalucía es la comunidad autónoma que más recursos dedica a los ayuntamientos y que esos recursos han aumentado de manera considerable a pesar de que el Gobierno de Rajoy adeuda a Andalucía 5.522 millones de euros por una financiación injusta”, ha aseverado Ruiz. Por último, Ruiz ha añadido que “ojalá esas voces y esa energía que algunos ponen para criticar la Patrica se empleasen en exigir al Gobierno de Rajoy los 5.522 millones que debe a Andalucía y en demandar al Ejecutivo que permita a los ayuntamientos seguir desarrollando y generando incentivos y estímulos que permitan crear empleo y riqueza pudiendo gastar esos remanentes”.