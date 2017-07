Un fallecido en un grave accidente en la autovía A-4

No hay palabras para describir la escena vivida. He pasado justo 5 minutos después y por el estado del coche, no podía salir vivo nadie. Que llevemos dos años diciendo que esto podía ocurrir y no haya habido bemoles ni voluntad de solucionar lo que ellos han creado... Sobre la conciencia de los responsables estará y si son personas de bien, dimitir y reconocer que son ineptos, incapaces y culpables de lo ocurrido hoy. Y al Ministerio de Fomento, que busque una solución de urgencia para evitar que se pueda repetir cualquier tipo de accidente en ese punto.