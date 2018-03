Fallece un hombre de 53 años en un nuevo accidente de tráfico en la N-432

Un hombre de 53 años y vecino de Santa Cruz falleció ayer en un accidente de tráfico registrado en torno a las 19.00 horas en el kilómetro 280 de la N-432, a tres kilómetros de Córdoba capital. El turismo en el que viajaba el fallecido y que circulaba dirección Granada colisionó frontalmente con un camión de la basura de Sadeco, cuyo conductor resultó ileso.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron los servicios de emergencias, la Guardia Civil y los bomberos, que tuvieron que liberar al fallecido. El 061 solo pudo certificar su muerte. La presencia de los dos vehículos en la vía, justo en una curva en el carril derecho dirección Granada, provocó retenciones de consideración, más aún teniendo en cuenta que era viernes y coincidía con la Operación Salida de Semana Santa. No obstante, no hubo que cortar la carretera, si no que se desvió la circulación justo en ese punto de la N-432.

Aunque la Guardia Civil aún investiga las causas del siniestro, lo cierto es que en el momento del choque llovía y que se produce en una carretera que recurrentemente es noticia por los accidentes que registra. Así, este siniestro se une a la larga lista negra de sucesos trágicos en la que desde hace dos décadas aspira a convertirse en vía rápida. El último hasta ayer había sido hace solo una semana, concretamente el día 15 de marzo. En ese caso también colisionaron de manera frontal dos vehículos -una furgoneta y un turismo-, a la altura del kilómetro 322, entre Castro del Río y Baena. Como consecuencia del choque fallecieron los dos conductores, ambos jóvenes y vecinos de Baena y El Carpio. También resultó herido el copiloto de la furgoneta y el conductor de un tercer vehículo implicado en el siniestro que no pudo frenar a tiempo de evitar el choque con el turismo. Ese mismo día, el alcalde de Castro del Río, José Luis Caravaca, informó de que el subdelegado del Gobierno le había trasladado que en los próximos Presupuestos se incluirá una partida para mejorar esta carretera.