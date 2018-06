Exigen inversiones para que Córdoba salga del ránking de barrios pobres

El gobierno local cree que la culpa de que en Córdoba haya cuatro barrios en el ránking de los 15 más pobres de España es del Gobierno central y de la Junta de Andalucía por las bajas inversiones que estas administraciones han destinado los últimos años a la provincia. El Ayuntamiento, a través de una nota de prensa, reclamó a sendas administraciones un mayor esfuerzo inversor para rebajar las altas tasas de paro que registra la ciudad, si bien puntualizó que el estudio Urban Audit, realizado por el Instituto Nacional de Estadística con cifras del 2015, emplea datos que no corresponden a los oficiales del Inem. Asimismo, el Ayuntamiento recuerda que no tiene las competencias directas de empleo, por lo que las tasas de paro de la ciudad no son achacables a la institución más cercana.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, también se refirió al ránking de barrios con mayor tasa de desempleo. Para la concejala de IU a nadie puede extrañarle que esto esté ocurriendo en la ciudad debido a las bajas inversiones de Estado y Junta, y cree que el informe debería hacer reflexionar a los responsables de esas instituciones para que tomaran «las medidas oportunas para paliar esa situación».

En las misma línea se pronunció ayer la secretaria provincial de CCOO, Marina Borrego, que criticó que las iniciativas de desarrollen «terminen guardadas en un cajón» y que los presupuestos generales del Estado «castiguen a Córdoba y su provincia».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, recordó que hace un año propuso «medidas» para el distrito Sur y, dos días después, la alcaldesa prometió una comisión «de la que nunca más se supo». Bellido repitió su propuesta en febrero y la alcaldesa «contraprogramó y anunció un plan» para el Sur pero «no se ha hecho absolutamente nada». A su juicio, el gobierno local «vive más de los golpes de efecto y del marketing» pero «la triste realidad» es que «seguimos liderando los datos de paro y teniendo varios barrios entre los más pobres de España», mientras continúa sin saberse el destino de los 15 millones de los fondos Edusi.