El examen «no se repite»

A PROPÓSITO DE LAS DECLARACIONES DEL VICERRECTOR. El Vicerrector afirma que la errata se detectó en la revisión previa del examen que se realiza entre los ponentes de la sede organizadora -la Universidad de Córdoba-. Tal afirmación genera algunos interrogantes: - ¿Es que el examen no se revisa antes? Si se revisó antes, ¿por qué no se detectó la errata? Los exámenes de selectividad en Andalucía son comunes para unos 42.000 alumnos. ¿No debería ser el deber de diligencia y cuidado en su elaboración coherente con esa trascendencia? - Si se detectó antes de iniciar la prueba, ¿por qué se permitió comenzar el examen y no se retrasó hasta que todas las sedes tuvieran unas instrucciones claras y uniformes al respecto? En segundo lugar, el Vicerrector afirma que, como muy tarde, a las 9:15 todos los alumnos tenían conocimiento del nuevo enunciado. Mi información sobre esos tiempos no es la misma -y en otros medios de comunicación de Andalucía se mencionan tiempos superiores-, pero, en cualquier caso, si podía haber alumnos que ya habían invertido 15 ó 20 minutos en esa pregunta, ¿por qué no se prolongó la hora de finalización de la prueba esos mismos 20 minutos? Que no se haya hecho ha generado un perjuicio para aquellos alumnos que empezaron por la pregunta afectada, frente a los que lo hicieron por otra. En definitiva, ha roto el principio de igualdad que debe regir este tipo de pruebas. En la noticia aparecida hoy, el Vicerrector añade como argumento que la errata estaba en la segunda pregunta, lo que carece de toda relevancia pues lo más normal es que los alumnos responden las preguntas por el orden que estiman oportuno. Y finalmente, quizás no hubiera estado mal algo de humildad y pedir disculpas por un lamentable error que sólo es imputable a los órganos universitarios encargados de las pruebas de acceso a la Universidad y la pésima gestión que se hizo del mismo.