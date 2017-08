Estudian hacer permanentes las medidas de seguridad de los grandes eventos

La Junta Local de Seguridad, que se celebrará hoy en el Ayuntamiento de Córdoba, estudiará la posibilidad de convertir en permanentes los recursos en materia de seguridad empleados en grandes eventos y concentraciones, como la Semana Santa, e intensificará la coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tras los atentados de la semana pasada en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

La Delegación del Gobierno en Andalucía ha impulsado esta reunión, a la que acudirán el subdelegado de Córdoba, Juan José Primo Jurado, y la alcaldesa, Isabel Ambrosio (en un principio se había anunciado la asistencia del delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, que finalmente no acudirá). En declaraciones a Europa Press, Primo Jurado ha pedido «calma y tranquilidad, porque no hay ningún dato de que Córdoba sea objetivo especial de los terroristas», aunque ha puntualizado que eso no quiere decir «que se esté libre, porque cualquier país o ciudad que cree en la libertad, la democracia y los valores que nos han hecho grandes siempre será objetivo de los salvajes y de los terroristas islamistas».

MÁS QUE BOLARDOS // Las juntas locales de seguridad se celebrarán por recomendación del Ministerio del Interior y de la Mesa del Pacto de Estado Antiterrorista, que se reunió este fin de semana, en las ocho provincias andaluzas. De momento, solo en Sevilla se han iniciado los contactos entre el Gobierno central y el Ayuntamiento gobernado por Juan Espadas. Tras la reunión, el alcalde hispalense, que ha reclamado modificaciones presupuestarias para hacer frente a todos los refuerzos, no quiso detallar las medidas concretas que van a adoptarse: «Se trata de algo más complejo que colocar un bolardo», reconoció el alcalde socialista. Precisamente, en un comunicado, la Delegación del Gobierno en Andalucía recomendaba ayer de nuevo ser «prudentes» y no detallar las medidas adoptadas en las respectivas juntas locales de seguridad en pos de su «efectividad».

De manera muy general se ha informado, eso sí, de que las medidas pasan por ampliar la presencia policial en lugares de gran afluencia e implementar la videovigilancia y las barreras físicas. Sobre la cuestión de la colocación de bolardos u otro tipos de elementos para impedir el paso de vehículos a grandes zonas peatonales, los técnicos de Movilidad ya han advertido de la dificultad que, en algunos casos, supondría implantar dichas medidas en vías de evacuación y emergencia que deben estar expeditas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, avanza en su comunicado que se estudiarán medidas (todas ellas enmarcadas en el nivel 4 de alerta terrorista) que incluyan, por ejemplo, medios físicos de seguridad pasiva en calles y paseos turísticos o comerciales, dotándolos de estabilidad no solo en fiestas o momentos puntuales. Además, se potenciarán los mecanismos de cooperación policial, con el refuerzo de controles preventivos y el incremento presencial de efectivos y patrullas en calles y zonas de afluencia pública, ocio, deportivos e infraestructuras críticas y de transporte.