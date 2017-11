Cintia Bustos (Córdoba, 1995) aspira a presidir la agrupación política juvenil más potente de la provincia: las Nuevas Generaciones del PP. Sus más de 700 afiliados tienen una cita mañana en su 13 congreso, donde esta estudiante de Derecho y única candidata será proclamada presidenta.

-¿Por qué entró en política y por qué quiere ser presidenta de Nuevas Generaciones en Córdoba?

-Decidí entrar porque estoy cansada de que el futuro de los jóvenes esté fuera de Córdoba y de escuchárselo decir a mis amigos.

-¿Cuándo dio el paso y cómo?

-Fue antes de las elecciones del 20-D, en 2015. Era un momento en el que los partidos más modernos empezaban a pisar fuerte y decidí que era lo mejor para contribuir con el PP. Empezábamos a salir de la crisis y entendía que una legislatura más podría ser la que llevase a finalizar esos proyectos y empezar otros nuevos.

-Momentos difíciles también para el PP por las causas abiertas por corrupción que ya tenía.

-Nunca lo vi una negativa para entrar en política, más bien todo lo contrario. Lo fácil es criticar desde fuera. Pensé que entrar era una manera de aportar esa regeneración que el partido abanderaba. Siempre he pensado que el PP no es un partido corrupto de manera generalizada.

-¿Por qué eligió Derecho y por qué cree que muchos políticos salen de esa Facultad?

-Creo que eso es algo circunstacial. Yo he querido estudiar Derecho para conocer las reglas del juego. Creo en la justicia firmemente y siempre fue para mí un placer ver que podía contribuir a esa justicia.

-¿Con qué ideales del PP se identifica?

-Su ideario abierto, que lucha por los jóvenes, por la puesta en marcha de políticas que apoyen el crecimiento económico y el empleo, y su apuesta por la Universidad. Es un partido tolerante.

-¿Dónde quiere llegar en política?

-Mi máxima ambición es que el partido y mis compañeros, de aquí a cuatro años, estén contentos con el trabajo que realicemos. Y que cuando yo me vaya sienta que he contribuido a la organización. La mayor ambición que tengo es ser útil.

-¿Quiénes son sus referentes políticos?

-Antes de empezar a militar en el PP veía en Cifuentes un referente. Luego, empecé a conocer la política a más pequeña escala, a los políticos del día a día, y me llama mucho la atención la vocación y la dedicación que algunos tienen. Me siento muy orgullosa del PP de Córdoba.

-Lleva dos años en el PP, ¿aún no ha visto nada que no le guste?

-Supongo que hay maneras de proceder que no me gustan, pero creo que cuando un partido toma una decisión siempre lo hace pensando en el beneficio de los ciudadanos no por beneficio propio.

-¿A qué dedica el tiempo libre?

-Soy una chica de 22 años normal: salgo con mis amigos, paso mucho tiempo con mi familia, me gusta leer e ir al cine. También colaboro con Cáritas.

-¿Cómo ve Córdoba? ¿Sigue la actualidad municipal?

-Veo la ciudad paraliza, con un 30,21% de paro, con demasiados proyectos a medias: metrotrén, Rabanales 21, palacio de congresos… Me da pena tenernos que plantear un futuro siempre fuera de la ciudad de Córdoba.