El espectáculo de la Mezquita tendrá que negociarse de nuevo

El convenio que hace posible el espectáculo nocturno de la Mezquita-Catedral tendrá que negociarse de nuevo, después de que el Cabildo Catedralicio haya informado de que no es su deseo renovarlo de manera automática, una posibilidad que recogía el actual convenio que expira el próximo 17 de agosto. El equipo de gobierno expresó ayer su deseo expreso de que El alma de Córdoba se mantenga como reclamo turístico de primer orden. Fuentes de Alcaldía señalaron ayer que el equipo de gobierno está «completamente abierto a negociar la renovación del convenio, ya que entendemos ha sido muy positivo para la ciudad» y que, aunque desconocen «los extremos que quiere negociar el Cabildo, lo importante es mantener el espectáculo nocturno».

El Cabildo, por su parte, no desveló ayer los términos concretos que quieren negociar, aunque fuentes de esta institución indicaron que después de ocho años y un mandato «sin apenas contacto» con la Alcaldía sobre este tema, consideran que ha llegado el momento de sentarse a revisar el acuerdo. En este sentido, explican que el motivo de haber denunciado el convenio (remitieron al Ayuntamiento un escrito con fecha 1 de junio informando de este particular), pretende evitar que se renueve de forma automática, y propiciar que se «entable un diálogo con el Ayuntamiento, donde evaluar el camino recorrido hasta ahora», señalan, «siempre con la mano tendida a la colaboración».

El primer teniente de alcalde de Turismo, Pedro García, también se mostró a favor de mantener el espectáculo y afirmó que es importante que Córdoba tenga un reclamo turístico «inigualable», para lo que habrá que sentarse a negociar, «una tarea del equipo de gobierno, no mía», matizó, ya que las competencias sobre este particular son de Presidencia y no de Turismo. El responsable de IU quiso separar la reivindicación de la titularidad pública de la Mezquita con el mantenimiento del espectáculo, algo que habrá que ver «desde el diálogo». «Reclamar algo que es de la ciudadanía de Córdoba no tiene por qué generar tensión», añadió, al tiempo que negó que entre el Ayuntamiento y el Cabildo haya una mala relación. «¿Qué tensiones va a haber si les acabamos de dar 80.000 euros más?», dijo, a pesar de que esa cantidad se le ha dado a la Agrupación de Cofradías y no al Cabildo.

El portavoz del PP, José María Bellido, se brindó ayer como mediador entre ambas partes, ya que dijo que con independencia de las «meteduras de pata de la alcaldesa o de con quien se quiera llevar mejor o peor», lo importante es mantener este atractivo turístico.