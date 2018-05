Espectacular protesta de bomberos por la falta de personal

Humo de color rojo, bocinas y pitos. Los bomberos de Córdoba han dicho hoy basta a la falta de personal que está dejando "en situación crítica" los dos parques de la ciudad. Algo más de medio centenar de bomberos se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento, convocados por CCOO y CTA, para exigir al gobierno municipal una solución urgente "a la falta grave" de personal, que ha hecho que la plantilla pase de tener 182 efectivos en 2011 a los 135 actuales.

Juan Carlos Prieto, delegado de CCOO, ha denunciado "la falta de voluntad política" del equipo de gobierno para negociar una salida al conflicto y ha pedido que no ponga "más excusas" y convoque oposiciones para ampliar la plantilla. Prieto ha acusado a PSOE e IU de estar prolongando a conciencia la negociación para acercar la solución a la campaña electoral y poder apuntarse un tanto político. Los bomberos llevan algo más de un año negociando un acuerdo con el Ayuntamiento, pero, según ha explicado Fernando Muñoz, de CTA, ese proceso se truncó en marzo cuando de forma "unilateral" el gobierno local decidió retirar el reparto de lineal de domingo y festivos, dejando el salario base de este colectivo mermado. "Actualmente un policía local que entre nuevo cobra lo mismo que un sargento de bomberos con toda la responsabilidad que éste tiene", han explicado.

Protesta de los bomberos a las puertas del Ayuntamiento. Foto: SÁNCHEZ MORENO

Aunque han negado que el preacuerdo con la Policía Local haya afectado a la marcha de la negociación con Bomberos, los concentrados hoy reconocen que las medidas de presión que pueden tomar los agentes locales cuando dejan de prestar las llamadas productividades son más evidentes para el ciudadano, que cuando los toman ellos. "En feria, por ejemplo, seguirá habiendo un retén de bomberos, pero los parques estarán en precario afectando a la calidad del servicio", ha comentado Prieto. Según los sindicatos, esa precariedad se evidencia en cifras: "Habitualmente en un parque hay 8 bomberos, 3 conductores y 2 mandos; en un servicio precario, 5 bomberos, 2 conductores y un mando".

De momento, los bomberos no han dejado de prestar ningún servicio a la ciudadanía, pero no descartan movilizaciones si no se alcanza un acuerdo con el Ayuntamiento. De nuevo han vuelto a pedir una reunión con la alcaldesa, Isabel Ambrosio, para abordar su situación.