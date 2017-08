Las escuelas infantiles reclaman salir antes de clase por el calor

La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Córdoba ha comenzado a movilizarse, buscando asesoramiento de profesionales de colegios de médicos, para reclamar a la Consejería de Educación que durante el mes de julio y en olas de calor como las sufridas en junio, al final del curso escolar, los niños puedan salir antes de las cinco de la tarde de los centros educativos. Rosario de la Peña, presidenta de la coordinadora, ha lamentado a este periódico que durante la ola de calor a finales del curso pasado, en junio, las instrucciones de la Consejería permitiendo a los alumnos de Primaria y ESO salir antes de las aulas, no afectaron a los de educación infantil de primer ciclo, algo que se reclamó y que no obtuvo respuesta. «Nuestras aulas están acondicionadas y climatizadas, gracias al esfuerzo de los centros», aseguró Rosario de la Peña, pero con más de 40 grados «los niños no pueden salir a las 5 de la tarde». Por ello piden una jornada reducida hasta las tres de la tarde, «que no interfiere en el calendario laboral de los padres».

Las guarderías cierran el 31 de julio, y solo unas pocas, 10 o 15 en la capital, ninguna pública, abren en agosto de forma particular, porque tienen demanda para ello.

La presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles vaticina un comienzo de curso 2017-18 «caliente», cuando las familias comiencen a enterarse de las nuevas tablas de bonificaciones aprobadas a mediados de julio, que les implicará a muchos pasar de pagar 69 euros por plaza a 139 euros. No obstante, De la Peña espera que se «puedan solucionar» algunas de «las muchas anomalías que dejó la anterior consejera», con el nuevo decreto de Educación Infantil. De hecho, el nuevo director general ya les ha convocado a una reunión el 20 de septiembre «para conocer nuestras propuestas». Explicó que «los padres que elijan los centros de la Junta tienen asegurada la bonificación, mientras que los que opten por los adheridos no la tienen asegurada».