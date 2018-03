«Es un principio: a mayor rentabilidad, mayor riesgo»

-En su visita a Córdoba va a ofrecer hoy (por ayer) la conferencia ‘El inversor ante la normalización monetaria’. Ya me voy asustando. ¿Qué es lo que hay que normalizar respecto al dinero?

-Voy a intentar explicar cuál es la situación para los ahorradores e inversores ante la normalización de los bancos centrales, porque después de muchos años que llevan inyectando dinero y bajando los tipos de interés van a empezar a revertir las medidas que han estado tomando muchos años, y esto va a tener un efecto indudable sobre los tipos de interés, la valoración de activos, el ahorro, las inversiones de personas y empresas... Y es que estamos en una situación absolutamente anómala desde el punto de vista histórico: los tipos de interés están en negativo. ¡Es como si el dinero no valiese! Una analogía: ¿Es entendible que usted tiene un piso, lo alquila y encima tenga que pagar al inquilino? Pues lo mismo ocurre. La situación es anómala y a quien más penaliza es a los ahorradores más conservadores.

-Entonces, ¿qué tipo de productos pueden ser rentables?

-Hombre, desde Renta 4 lo que pretendemos es divulgar conceptos e informar de la situación actual para transmitir que aquella persona que quiera obtener una rentabilidad, en mayor o menor medida, debe de asumir un cierto riesgo. Tanto tiempo sin que haya oscilaciones bruscas en los mercados financieros, lo que puede llevar es a que muchas personas asuman más riesgo del que les va a permitir dormir tranquilos cuando haya sustos. Y eso es lo peor que pueden hacer. Cada uno debe invertir de forma que le permita dormir tranquilo cuando haya oscilaciones.

-Pues he leído su blog y augura, y no es el único experto, una próxima crisis. No es para dormir tranquilo.

-Bueno, eso es como el que tiene un hijo y cree que nunca va a tener fiebre. Ese momento, absolutamente normal, llegará antes o después. Los ciclos económicos no han desaparecido. Si en EEUU, después de 9 años de crecimiento, se prevé que pueda haber un recesión en el 2020 es algo absolutamente normal y no puede suponer una alarma. En absoluto.

-Ya, pero tras de la crisis pasada... es muy difícil no alarmarse.

-Quizá se me puede malinterpretar pero... yo creo que no vamos a volver a estar en una situación tan difícil. Desde los años 90 y la primera parte de los años 2000 hubo un crecimiento, no solo en España sino a nivel global, que estaba muy apoyado por un endeudamiento brutal, y eso no va a volver. Que las crisis van a regresar, casi es ley de vida... Y olvidar la Historia nos obliga a repetir los errores de la Historia. Por eso desde Renta 4 lo que queremos es conducir no solo con las luces cortas, también con las largas. Es cierto que hay muchas familias que no están viviendo, ni mucho menos y lamentablemente, ni siquiera a nivel del 2007, pero eso no quita que a nivel general se sufra una nueva caída en España, como en el resto de los países europeos. Con la salvedad de Alemania.

-Si no se le pregunta en estos días a un experto en economía por las pensiones... es como si no se le hubiera entrevistado. ¿Qué opina usted?

-Pues los pensionistas de ahora lo tienen todo garantizado. Lo que no sé es si usted y yo lo tendremos. Hay algo que son las matemáticas y que no engañan. Si cada vez hay menos trabajadores activos por cada jubilado y cada vez va a ser menor, pues... inevitablemente la suma no da. Seguirá habiendo pensiones públicas, pero serán más reducidas, sobre todo las más elevadas. Pero eso no es ideología de ningún tipo. Son matemáticas. Y pensar que eso se puede compensar con otras fórmulas... es complicado. ¡Claro! Me dicen que qué voy a decir cuando trabajo vendiendo ahorro-pensiones. Pero si antes una persona trabajaba 40 años y tenía una esperanza de vida tras la jubilación de 15 años, y ahora solo puede trabajar 30 y vivirá 30 más... Son matemáticas. Es lo que hay.

-Usted también ha advertido en su blog de ciertos productos ‘raros’, por llamarlos de alguna forma, como los ICO y demás variantes de criptomonedas. En España se han tenido muy mala experiencia con productos con mucho riesgo.

-Cuando la rentabilidad sin riesgo es negativa y el inversor conservador no tiene dónde invertir, es un terreno abonado para que salgan determinados productos milagros. Pero hay un principio que no debe olvidar nadie: a mayor rentabilidad esperada, mayor riesgo. Bueno, estas ofertas iniciales de criptomonedas, al que le guste apostar en deportes, casinos... que invierta ahí, o mejor dicho, que juegue ahí. Pero no hay que invertir en productos que no se entiendan. Y además, el que un producto tuviera éxito en el pasado, no es garantía para nada de que seguirá siéndolo. Eso hay que tenerlo claro.