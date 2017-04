Entregan 6.480 firmas por la sanidad pública

La plataforma Marea Blanca de Córdoba entregó ayer 6.480 firmas en la Delegación de Salud para denunciar «el deterioro que viene sufriendo nuestro sistema público de salud desde el 2010» y demandar «un modelo de sanidad gestionado desde lo público, gratuito, de calidad y universal». Uno de sus portavoces, José Gracia, criticó que la «Junta tenga concertada más del 65% de la actividad sanitaria con el sector privado y que el Gobierno andaluz haya reducido en los últimos 5 años la inversión sanitaria en más de 5.000 millones por los recortes». Según este colectivo, «Andalucía es la comunidad que menos invierte por habitante en España (1.042 euros frente a 1.233 euros de media estatal) y ha perdido más de 7.000 trabajadores en los últimos años». Para solucionar estas carencias, la Marea Blanca propone a la Consejería de Salud que «elimine el copago farmacéutico, que acabe con las listas de espera (que en especialidades como oftalmología superan los dos años), cobertura al 100% de todo el personal sanitario, eliminación del complemento de productividad y supresión de las unidades de gestión clínica, CARE y HARE e integración de los mismos en el Servicio Andaluz de Salud, entre otras propuestas». La Marea Blanca recibió el apoyo de la Red de Madres y Padres Solidarios (que representan a familias y afectados de enfermedades raras), la cual solicitó a la Junta que invierta más en investigación y en sanidad pública para «que no mueran más personas, debido a que las enfermedades que sufren son minoritarias, y que no se deje de prestar atención temprana pública a los niños al cumplir los 6 años». Por otro lado, Carmen Lara, portavoz de afectados de hepatitis C, exigió que “la sanidad pública andaluza costee el tratamiento para todos los enfermos de hepatitis C, no solo a los que se encuentren en fases más avanzadas».