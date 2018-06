Una encuesta del PP apunta a un gobierno en Córdoba en coalición con C's

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ciudadanos debe no dar apoyo al PP, a la vista de las mismas caras de siempre todos ellos y ellas viven del erario público sin saber lo que es trabajar en la empresa privada, ya está bien de mantenerlos. Además si hablamos sobre la CORRUPCIÓN del PP.....mejor no apoyar al PP, me disgustaría mucho que C,S apoyara al PP y lo tendré en cuenta para las generales.