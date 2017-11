El empresario Rafael Gómez solicita el indulto para evitar entrar en la cárcel

El empresario y exconcejal de Unión Cordobesa en el Ayuntamiento de Córdoba Rafael Gómez ha solicitado el indulto para evitar el ingreso en prisión. De este modo, fuentes de toda solvencia confirmaron ayer que ha dado este nuevo paso -como ya avanzó su defensa que haría- unos días antes de que se cumpla el plazo para su ingreso voluntario en la cárcel, que finaliza el próximo 6 de noviembre, tras haber sido condenado a cinco años y tres meses de cárcel, y a una multa de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por el impago de casi 29 millones (la misma cantidad en la que debe indemnizar a este organismo).

Se da la circunstancia de que el juzgado de lo Penal número 3, que dictó la sentencia, se encuentra desde el jueves pasado realizando su mudanza a la Ciudad de la Justicia, por lo que, previsiblemente, el juez conocerá la petición de indulto (que se presenta ante el Ministerio de Justicia) en los próximos días. Junto a esta solicitud, fuentes consultadas indican que también habría reclamado no entrar en la cárcel mientras se tramita el indulto. Las mismas explican que, si no hubiese solicitado nada, tendría que entrar en el centro penitenciario y, de no hacerlo, el juez ordenaría su busca y captura.

Ante la petición de una nueva prórroga, el juez solicitará informes al fiscal y a la abogada del Estado para determinar si la concede. Las mismas fuentes puntualizan que no sería de 20 días, como la que disfruta en estos momentos, sino que podría ser de alrededor de cinco días. Una de las circunstancias a tener en cuenta ante esta solicitud será la posibilidad de que se trate solo de una maniobra dilatoria para no cumplir la pena. En cualquier caso, parece que a partir del lunes, cuando el Penal 3 se encuentre funcionando en la Ciudad de la Justicia, será cuestión de días conocer la resolución del juez sobre su entrada en la cárcel.