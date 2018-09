La empresa no teme que un recurso en el juzgado paralice el proyecto municipal

La empresa municipal Cecosam no teme que un posible recurso en el juzgado paralice el tanatorio. La presidenta de Cecosam, Mar Téllez, puso ayer de manifiesto que no cree que afecte al proyecto que Tanatorios de Córdoba acabe acudiendo a los tribunales. Es más, garantizó que los trámites para construir el tanatorio siguen adelante a pesar de las protestas de Tanatorios de Córdoba y del debate que ha surgido por la concesión de la licencia mediante resolución por parte de la Gerencia de Urbanismo. «Todo está bien, el proceso está ya en marcha y el próximo paso es el consejo de administración», por lo que «seguimos adelante», dijo Téllez, que no concretó la fecha de la obra (que primero debe salir a concurso) pero que espera que sea antes de fin de año.

Los empleados de Tanatorios de Córdoba protestaron el miércoles ante la Gerencia de Urbanismo, donde horas después se reunía la comisión de licencias para tomar conocimiento del permiso dado por resolución a Cecosam para llevar a cabo su proyecto. Está pendiente que Urbanismo conteste el último escrito presentado por la empresa para quejarse de indefensión y de las irregularidades que detecta en el proceso.

Por su parte, el viceportavoz del PP, Salvador Fuentes, criticó ayer la «actitud cortijera» de la Gerencia de Urbanismo, que no le gusta. A su juicio, tanto el organismo municipal como Cecosam «cometen un atropello procedimental sin precedentes en Córdoba». Es más, señala que «lo que está ocurriendo en la Gerencia de Urbanismo no se ha visto en 40 años».

Al PP no le convencen las explicaciones dadas en la comisión de licencias del miércoles y sigue preguntándose por qué «se otorga la licencia por resolución cuando hay otras pendientes». El PP está a la espera de la respuesta al escrito presentado por Tanatorios de Córdoba el día 7 para ver qué postura tomar. Fuentes insistió en que exigirá a Urbanismo que aplique el mismo criterio seguido en la concesión de este permiso a los proyectos que estén en zona inundable y se encuentren a la espera de licencia.

Por su parte, el portavoz de UCOR, Rafael Serrano, advirtió de que existen «muchas dudas» y manifestó su «sorpresa por la rapidez en que se han solucionado todos los defectos que presentaba el proyecto en el mes de julio, demostrando que cuando hay interés todo se mueve». Serrano cree urgente que se convoque un consejo monográfico en el que se «justifique la inversión en una actividad que no es propia y que, según las previsiones, acapararía más del 60% del mercado, a ver si se quiere acusar de monopolio a una empresa privada y se va a cambiar por un monopolio público, a costa del empleo». UCOR reclamará «la imposición de un canon por la utilización de ese espacio público» y exige un plan de movilidad para ver la afección al tráfico y al aparcamiento.