Empiezan las obras de mejora y arreglo de la Ciudad de los Niños

Me congratulo que este periódico haya rectificado con respecto ayer que eliminó el plural neutro, que en nuestro idioma y muchos otros es masculino desde hace siglos. Rectificar es de sabios, dice el proverbio, pero no cometer errores sabiendo que lo son es mejor aún (que quien se equivoca sin saberlo). Nuestro idioma está vivo y es lógico que evolucione. Pero no de cualquier forma, y sobretodo de presiones partidistas (subjetivas).