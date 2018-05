Las elecciones a rector registran en su ecuador un 9,4% de participación

A las 9.30 de la mañana se han abierto las urnas en 12 mesas distribuidas entre el Rectorado y las distintas facultades de la UCO para que la comunidad universitaria acuda a depositar su voto para apoyar al único candidato que se presenta a rector, el catedrático de Anatomía y Anatomía Comparada de Veterinaria, José Carlos Gómez Villamandos, que aspira a revalidar el cargo por otros cuatro años.

En el ecuador de la jornada de elecciones ya han pasado por las urnas un total de 1.769 electores, un 9,4% del total.

A las 14.30 horas, por sectores ya han votado 272 profesores doctores de Cuerpos Docentes Universitarios (A1), lo que supone el 43,87% por ciento de este sector; 48 Profesores Contratados Doctor y Profesores Colaboradores con doctorado (A2), que significa el 42.48 por ciento de este colectivo; 16 Profesores no Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios, Profesores Colaboradores no Doctores y Contratados del Programa Ramón y Cajal, un 30,19% del sector B1; 118 electores del sector B2(Profesores Contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios conforme a lo establecido en el artículo 30 y contratados conforme al artículo 34 de los presentes Estatutos, con al menos un año de adscripción continuada a tiempo completo) que supone un 17,72%; 502 trabajadores de administración y servicios , que representa un 65,54% del sector C; 776 estudiantes de grado, que supone un porcentaje del 5,59% y 37 alumnos de máster y doctorado, que significa el 1,31% de este sector (D2).

Por centros en el sector D1 (alumnado de grado de Centros Propios), la Escuela Politécnica Superior de Belmez es la que registra una mayor afluencia a las urnas con un 27,22 % de participación, seguido de Ciencias con el 12,31%, la Facultad de Filosofía y Letras, con un 5,73%; Veterinaria, con una participación de 5,23%, Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, registra un 5,11%; Ciencias del Trabajo, 4,46% (alumnado de Relaciones Labores y Recursos Humanos) y 3,58 (alumnado de Turismo); Escuela Politécnica Superior de Córdoba, un 4,83%; Ciencias de la Educación , un 3,74%, ETSIAM, con un 2,28 y Facultad de Medicina y Enfermería con un 1,84%

El candidato ha votado a las 11.00 de la mañana, acompañado por miembros de su actual equipo de gobierno, y ha señalado que en los próximos cuatro años seguirá trabajando por la consolidación del empleo, la promoción del personal y dedicar más recursos a la investigación, a la docencia, a la transferencia y a atender de forma especial a las infraestructuras que "posiblemente haya sido lo que menos hemos atendido". Gómez Villamandos ha señalado que mientras que en otras universidades en los procesos de selección está habiendo alternativas, "en nuestro caso no lo ha habido" y eso es fruto, ha dicho, "sobre todo a que hemos conseguido crear un clima de convivencia adecuado' que es fundamental para el desarrollo de cualquier institución".

Más de 18.000 personas, entre profesores, alumnos y PAS, están llamadas a participar en estas elecciones rectorales, hasta las 19.00 horas, en una jornada lectiva normal en las aulas universitarias.

Por sectores, el A (Profesores Doctores con vinculación permanente a la Universidad) integra a 733 electores que se subdividen en: A1 (Profesores doctores de Cuerpos Docentes Universitarios),que integra a 620 personas y A2 (Profesores Contratados Doctor y Profesores Colaboradores con doctorado), formado por 113 docentes. El Sector B aglutina a 719 electores, que se subdividen en el sector B1 (Profesores no Doctores de Cuerpos Docentes Universitarios, Profesores Colaboradores no Doctores y Contratados del Programa Ramón y Cajal), con un censo de 53 personas y el B2 (Profesores Contratados sin vinculación permanente, contratados en formación y becarios conforme a lo establecido en el artículo 30 y contratados conforme al artículo 34 de los presentes Estatutos, con al menos un año de adscripción continuada a tiempo completo), compuesto por 666 personas. El sector C, correspondiente al Personal de Administración y Servicios, integra a 766 electores. Por último, el sector D (estudiantes) contabiliza a 16.683 personas, que se subdividen el sector D1 ( Estudiantes de Grado, con un censo de 13.860 votant4s y el D2 (Estudiantes de másteres oficiales y doctorandos de centros propios de la Universidad de Córdoba) que contabiliza 2. 823 electores.

El actual rector de la UCO, y candidato, vota, esta mañana. Foto: A.J. GONZÁLEZ