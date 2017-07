Down Córdoba y Vodafone fomentan la inserción laboral

Down Córdoba y la Fundación Vodafone España presentaron ayer, en el Centro de Recepción de Visitantes, EnREDa2, una propuesta de networking para visibilizar a los jóvenes con síndrome de Down ante empresas. Dentro de este proyecto, destaca Yo me preparo, una iniciativa a nivel nacional que les transmite los conocimientos básicos sobre las nuevas tecnologías, con el objetivo de encontrarles un lugar en el mercado laboral. Luis Guada, presidente de Down Córdoba, destaca los «buenos resultados» en los cursos ya realizados. De hecho, este año, un total de 16 personas con este síndrome han recibido formación en nuevos dispositivos de comunicación en Down Córdoba y, a su vez, 720 jóvenes con síndrome de Down se han preparado en España.

José Fabián Cámara, presidente de Down España, asegura que «tenemos muy claro que estas personas tienen que ser dueñas de sus propias vidas» y, para ello, necesitan que se les garantice «la independencia económica». A su vez, la teniente de alcalde Mar Téllez señala que estos jóvenes son «agentes de cambio», que «pueden contribuir al progreso de las sociedades» y, aún así, «tenemos grandes retos para lograr la igualdad de oportunidades». Por su parte, la delegada territorial de Igualdad, Mª Ángeles Luna, desea que «dejen de estigmatizar a estas personas», ya que «tienen muchas capacidades».