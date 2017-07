¿Dónde hay un confesor?

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, junto al de San Sebastián, José Ignacio Munilla, se ha convertido en el primer prelado que se ha unido a la aplicación para el móvil Confesor GO, en la que se encuentran ya 242 sacerdotes. Esta app permite a los usuarios encontrar confesores en tiempo real, dentro de una iglesia, en un parque, una plaza o una calle de la ciudad. Creada por el sacerdote Ricardo Latorre, está disponible desde el pasado 8 de diciembre del pasado año y, antes de su lanzamiento, ya se habían asociado al proyecto casi un centenar de sacerdotes. «La app ha mostrado un excelente rendimiento, constituyéndose en una herramienta útil para poner en contacto a los sacerdotes con sus comunidades cristianas y, a la vez, permitir que esa información llegue también al conjunto de los católicos y a todas las personas en general, como Jesús pidió», explicó Latorre.

No obstante, el sacerdote precisa que, a pesar del «entusiasmo» inicial con que fue acogida la aplicación -ha tenido 33.853 descargas-, la respuesta «todavía no es suficiente», ya que hay usuarios a los que les resulta difícil encontrar sacerdotes disponibles en su zona de residencia o trabajo, «no por fallo en el funcionamiento de la app, sino por falta de sacerdotes disponibles». Las ciudades y poblaciones donde más se utiliza la aplicación son Barcelona, San Sebastián, Benicasim y Murcia, en las que los usuarios pueden encontrar en todo momento algún sacerdote disponible, frente a Guadalajara, Palencia, Soria, Teruel, Zamora, Ceuta y Melilla, donde hay menos sacerdotes localizables. «En algunas poblaciones, la presencia de confesores disponibles es del todo insuficiente o no hay todavía sacerdotes que hayan optado por este camino de encuentro con las personas», indicó el impulsor. Además, Latorre precisó que la participación en Confesor GO es «muy variada» y se encuentran desde confesores con una presencia «diaria y prolongada» hasta otros con una presencia «puntual». Entre las novedades que ha ido incorporando, destaca el botón «previsión de localizaciones» donde los usuarios pueden consultar los horarios en los que el confesor suele estar disponible. Después, el usuario deberá verificar la presencia en tiempo real del sacerdote. Sobre los momentos en los que el uso de la aplicación ha registrado un incremento, Latorre destacó el Día de la Misericordia. «Nos consta que sirvió realmente para que personas que buscaban un sacerdote lo pudieran encontrar», dijo.