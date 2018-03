Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Estoy totalmente a favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres, ahora bien. Creo que las mujeres estan confundiendo la igualdad con el machismo. Ellas aluden al machismo como una cosa mala y ademas generalizan de que todos los hombres somos iguales. Pues no, no todos somos iguales al igual que ellas tampoco son todas iguales . Yo estoy a favor de la igualdad como he dicho, y en contra del maltrato tanto de hombres a mujeres, como de mujeres a hombres que tambien existe, pero pregunto si el Machismo es malo, que es el feminismo.?