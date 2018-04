Díaz y Rodríguez se enzarzan a cuenta del caso de la Fundación Guadalquivir

Las lecciones de honestidad, el sectarismo político, el "susanismo" y el debate sobre medidas que toma o no la Junta sobre distintos casos de presunta corrupción han vuelto a provocar un nuevo rifirrafe en el Parlamento andaluz entre la presienta Susana Díaz y la portavoz de Podemos, Teresa Rodríguez, informa Efe.

En la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara autonómica, Rodríguez ha pedido explicaciones la presidenta por casos como el de la Fundación Guadalquivir de Córdoba o lo que ha denominado como el "cifuentazo" en la Consejería de Educación, en referencia a una presunta falsificación documental "a posteriori" en un asunto que está en los juzgados.

"Esto no contribuye a que los andaluces recuperen la confianza en la Junta, como tampoco que incumpla la puesta en marcha de la Oficina Anticorrupción", ha aseverado.

Díaz ha replicado: "Se lo dije una vez y se lo vuelvo a repetir. Usted no es más honesta que yo ni soñando. No voy a permitir que me dé lecciones ni mi a los miembros de esta Cámara".

Además, ha recordado que su Gobierno "no ha dejado de combatir" la corrupción en "todos los frentes" y que la dirigente de Podemos no lo reconoce porque es "incapaz debido a su sectarismo antisocialista".

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez. Foto: ARCHIVO